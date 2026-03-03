Москва
В России предложили создать реестр льготных категорий для получения жилья

Москалькова: в России нужен единый реестр льготников для обеспечения жильем.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать единый реестр льготных категорий, чтобы в полной мере обеспечить жильем граждан РФ, относящихся к числу льготников.

Она отметила важность обеспечения жильем граждан РФ, которые относятся к льготным категориям. Однако существует сложность в том, что до сих пор неизвестно четкое число таких категорий и количество самих льготников.

«Самое главное предложение было бы связано с тем, чтобы создать единый реестр всех льготных категорий. И это могло бы способствовать более рациональному использованию бюджетных средств с тем, чтобы отстроить ценностную шкалу, определить приоритеты», — сказала Москалькова на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

