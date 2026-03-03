Прощание с Колядой пройдет в Екатеринбурге 5 марта

Николай Коляда — выдающийся театральный деятель России, драматург и писатель, актер и режиссер, основатель «Коляда-Театра», автор более 120 пьес. Он родился 4 декабря 1957 года в Казахстане. «Коляда-Театр», гастролирующий по стране и всему миру, был создан в день рождения своего художественного руководителя в 2001 году.