Прощание с Колядой пройдет в Екатеринбурге 5 марта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Прощание с драматургом Николаем Колядой, скончавшемся на 69-м году жизни, пройдет в Екатеринбурге 5 марта, сообщил РИА Новости министр культуры региона Илья Марков.
«Да, 5 марта в Екатеринбурге», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что прощание пройдет в 9.00 мск в «Коляда-Театре».
На странице театра в соцсети уточняется, что за церемонией прощания последует отпевание. Похоронят Николая Коляду на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.
В понедельник губернатор региона Денис Паслер сообщил о кончине 68-летнего Коляды. Замдиректора театра Эка Вашакидзе рассказала РИА Новости, что спектакли не отменяются, так как Коляда «бы этого точно не хотел».
В понедельник в театре прошел предпоказ и премьера спектакля «Орфей спускается в ад», который успел закончить Коляда.
В понедельник возле театра и в фойе горожане зажигали лампадки и несли цветы к портрету драматурга.
Николай Коляда — выдающийся театральный деятель России, драматург и писатель, актер и режиссер, основатель «Коляда-Театра», автор более 120 пьес. Он родился 4 декабря 1957 года в Казахстане. «Коляда-Театр», гастролирующий по стране и всему миру, был создан в день рождения своего художественного руководителя в 2001 году.