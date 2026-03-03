В Екатеринбурге планируют разработать новый механизм эвакуации авто

Депутат Сергей Козлов отметил, что документ обоснования о перемещении авто требует четкой проработки: кто должен принимать решение о переносе авто, в квадрате какой площади предполагается это перемещение и так далее. Иначе, по его словам, неизбежно столкновение с «сумасшедшим количеством споров», так как речь идет о частной собственности. Однако по мнению депутата Сергея Павленко, если автомобиль при эвакуации не пострадал, то «любой нормальный человек поймет необходимость таких действий».