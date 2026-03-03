Вассерман оценил идею введения устного экзамена по истории перед ОГЭ

«Жалобы о перегрузке детей начались примерно тогда же, когда появилась школа как самостоятельный вид занятий. Вряд ли стоит на них всерьез обращать внимание. Касательно устной части по истории, это дополнительный экзамен для школьников, который окажется чем-то вроде тренировки и позволит детям лучше подготовиться к основной части экзамена. Думаю, для учащихся это полезно. У меня нет оснований оспаривать эти концепции. Если специалисты решили, что это полезно, то, скорее всего, так и есть», — сказал Вассерман порталу NEWS.ru.