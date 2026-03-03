Омичи смогут закрывать больничные онлайн через чат-бота в MAX

В чат-боте «Запись на прием Омская область» появилась возможность записаться на телемедицинскую консультацию. Услуга доступна в большинстве государственных медучреждений региона. Теперь жители могут закрыть больничный лист без визита в поликлинику, сообщили в облминздраве 3 марта.
Попасть на онлайн-прием врача можно при хорошем самочувствии и уверенности в возвращении к работе или учебе. Специалист оценит состояние пациента с помощью опроса и примет решение о закрытии электронного больничного. Для записи нужно войти в чат-бот в MAX, нажать кнопку «Телемедицинская консультация» и заполнить поля, следуя подсказкам. Потребуется выбрать варианты из «записать себя», «бесплатно», «повторный прием» и вспомнить дату первичной консультации, на которой открывался больничный.
Для пользователя доступны форматы общения: текстовый чат или версия с аудио и видео. Подтвердив данные, человек получит ссылку на консультацию. Перед дистанционным приемом стоит проверить исправность микрофона, динамика и камеры.
При необходимости запись отменяется через тот же чат-бот. Возможность закрыть больничный без контакта с посетителями поликлиники, не выходя из дома, стала очередным шагом к повышению доступности и комфорта медицинских услуг для омичей.
Ранее мы рассказали, сколько новорожденных появилось в Омской области в феврале.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
В омском отделении СФР бывшей медсестре тубдиспансера отказали в досрочном выходе на пенсию.