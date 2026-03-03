Омичи смогут закрывать больничные онлайн через чат-бота в MAX

Попасть на онлайн-прием врача можно при хорошем самочувствии и уверенности в возвращении к работе или учебе. Специалист оценит состояние пациента с помощью опроса и примет решение о закрытии электронного больничного. Для записи нужно войти в чат-бот в MAX, нажать кнопку «Телемедицинская консультация» и заполнить поля, следуя подсказкам. Потребуется выбрать варианты из «записать себя», «бесплатно», «повторный прием» и вспомнить дату первичной консультации, на которой открывался больничный.