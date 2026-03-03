Москва
Врач рассказал, связан ли всплеск заболеваемости ОРВИ с оттепелью

Врач Звонков: всплеск заболеваемости ОРВИ не связан с оттепелью.

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Всплеск заболеваемости ОРВИ не связан с оттепелью, считает бывший врач скорой помощи, автор книг о медицине Андрей Звонков.

«Заболеваемость связана не с тем, что все тает, коварство весны заключается в том, что до сих пор холодно. Люди легко одеваются, ходят нараспашку и с непокрытой головой. Сейчас у нас нет эпидемической ситуации, она сезонная, она прошла еще в период нового года. Погода же выступает дополнительным фактором, а не ключевым», — сказал Звонков информационному порталу РИАМО.

Он отметил, что значимыми являются непосредственно эпидемиологическая ситуация и плотность населения.