На Кубе наблюдается полное лунное затмение

ГАВАНА, 3 марта. /ТАСС/. Полное лунное затмение наблюдается сейчас на Кубе, передает корреспондент ТАСС.
Как ранее сообщило министерство науки, технологий и окружающей среды карибской республики, затмение будет видно из всех точек страны, но «явно видимым станет только в конце, к заходу Луны». Ключевыми моментами для наблюдения природного явления ведомство определило начало затмения в 03:42 часа (11:42 мск), его пик в 06:33 (14:33 мск) и заход Луны в 06:51 (14:51 мск).
«В отличие от солнечных затмений, лунные затмения совершенно безопасны для наблюдения невооруженным глазом», — отметило министерство в Х.
Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».Читать дальше