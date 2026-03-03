На Кубе наблюдается полное лунное затмение

Как ранее сообщило министерство науки, технологий и окружающей среды карибской республики, затмение будет видно из всех точек страны, но «явно видимым станет только в конце, к заходу Луны». Ключевыми моментами для наблюдения природного явления ведомство определило начало затмения в 03:42 часа (11:42 мск), его пик в 06:33 (14:33 мск) и заход Луны в 06:51 (14:51 мск).