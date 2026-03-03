Выживший в Пермском крае турист рассказал, что сгубило его товарищей

«А 25 февраля двое из них ушли в надежде дойти до стоянки в 20 километрах от них, но это их сгубило. Потом еще один турист вышел из укрытия, но тоже замерз. Некоторые издания пишут, что якобы четвертый турист был жив до 1 марта и умер от глотка теплой воды на глазах спасателей, но выживший мужчина сказал нам, что его друг умер за три дня до их обнаружения. Мужчины считались потерянными с 24 февраля, если бы подняли вертолет хотя бы 25 февраля, их можно было всех спасти», — утверждает собеседник агентства.