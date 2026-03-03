Глава Рособрнадзора поддержал введение устного экзамена по истории

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в комментарии РИА Новости поддержал введение устного экзамена по истории в 9-х классах, отметив, что это повысит качество изучения предмета.
«Мы, безусловно, поддерживаем введение такого экзамена, понимая его важность и значимость. Полагаем, что привнесение устного формата экзамена в систему государственной итоговой аттестации повысит качество изучения истории в школах, сделает уроки истории более содержательными», — сказал глава ведомства.
Во вторник глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что перед ОГЭ в 9 классе с 2027/2028 учебного года будет введен устный экзамен по истории.