Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Рособрнадзора поддержал введение устного экзамена по истории

Музаев поддержал введение устного экзамена по истории в 9-х классах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в комментарии РИА Новости поддержал введение устного экзамена по истории в 9-х классах, отметив, что это повысит качество изучения предмета.

«Мы, безусловно, поддерживаем введение такого экзамена, понимая его важность и значимость. Полагаем, что привнесение устного формата экзамена в систему государственной итоговой аттестации повысит качество изучения истории в школах, сделает уроки истории более содержательными», — сказал глава ведомства.

Во вторник глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что перед ОГЭ в 9 классе с 2027/2028 учебного года будет введен устный экзамен по истории.