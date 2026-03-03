Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики рассказали о потеплении до +15°С на выходных в Калининградской области

При этом ночи в регионе будут прохладными.

Синоптики рассказали о потеплении до +15°С на выходных в Калининградской области. При этом ночи в регионе будут прохладными. Соответствующую информацию опубликовали в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным метеорологов, в ближайшее время в регионе ожидаются тёплые дни. До конца недели будет преобладать сухая погода с прояснениями. При этом прогнозируют прохладные ночи с околонулевыми температурами.

«К счастью, пока что мы будем находиться на тёплой, западной стороне гребня высотного антициклона. А вот восточнее, на Европейской части России, повышается вероятность сильного полярного вторжения с ночными морозами до −15…-20°С и ниже», — рассказали синоптики.

Ранее эксперты сообщали, что метеорологическая весна придёт в Калининград раньше, чем в другие регионы России. Температура воздуха в начале марта в среднем составит от +5 до +10°С.