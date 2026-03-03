Синоптики рассказали о потеплении до +15°С на выходных в Калининградской области. При этом ночи в регионе будут прохладными. Соответствующую информацию опубликовали в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
По данным метеорологов, в ближайшее время в регионе ожидаются тёплые дни. До конца недели будет преобладать сухая погода с прояснениями. При этом прогнозируют прохладные ночи с околонулевыми температурами.
«К счастью, пока что мы будем находиться на тёплой, западной стороне гребня высотного антициклона. А вот восточнее, на Европейской части России, повышается вероятность сильного полярного вторжения с ночными морозами до −15…-20°С и ниже», — рассказали синоптики.
Ранее эксперты сообщали, что метеорологическая весна придёт в Калининград раньше, чем в другие регионы России. Температура воздуха в начале марта в среднем составит от +5 до +10°С.