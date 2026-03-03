Сын Бари Алибасова задолжал налоговой более 1,8 миллиона рублей

Также с июня 2025 с Алибасова-младшего взыскивают более 598 тысяч рублей «налогов и сборов» с исполнительским сбором в почти 43 тысячи рублей. С февраля того же года на него возбуждено производство о взыскании «иных взысканий имущественного характера», однако сумма долга не указана.