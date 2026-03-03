Москва
Сын Бари Алибасова задолжал налоговой более 1,8 миллиона рублей

РИА Новости: Бари Алибасов-младший должен налоговой более 1,8 миллиона рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Сын заслуженного артиста России предприниматель Бари Алибасов-младший должен налоговой более 1,8 миллиона рублей, следует из данных, которые есть в распоряжении РИА Новости.

В августе 2025 года РИА Новости сообщало, что сын Алибасова зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в 2021 году, налоговая заблокировала его счета по причине «принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности». Его долг тогда превышал 751 тысячу рублей.

Как следует из данных, в январе и марте налоговый орган принял решение о блокировке счетов предпринимателя из-за задолженности на более чем 1,87 миллиона рублей.

Кроме того, согласно данным судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, приставы взыскивают с Алибасова более 907 тысяч рублей долга по налогам и сборам.

Главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП, которое ведает особо важными исполнительными производствами, с 22 января взыскивает с него долг по налогам в 237 тысяч рублей с исполнительским сбором в 28 тысяч рублей.

Также с июня 2025 с Алибасова-младшего взыскивают более 598 тысяч рублей «налогов и сборов» с исполнительским сбором в почти 43 тысячи рублей. С февраля того же года на него возбуждено производство о взыскании «иных взысканий имущественного характера», однако сумма долга не указана.