В Башкирии подешевели кефир, куры и огурцы

Башстат проанализировал изменение потребительских цен в республике за минувшую неделю. В список товаров, которые стали дешевле, попали кефир, мороженая рыба, сыры, пшеничный хлеб, маргарин, молоко, творог, сливочное и подсолнечное масло, куриное мясо, сосиски, полукопченая и варено-копченая колбаса, соль, свинина, шлифованный рис, сухие молочные смеси для детей, вермишель, мука и свежие огурцы. Цены на эти продукты снизились в пределах от 0,01 до 4,38 процента.
В то же время подорожали вареная колбаса, гречневая крупа, сметана, черный чай, сахар, яйца, ржаной хлеб и хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки, баранина, говядина, макароны, бананы, яблоки, репчатый лук, свежие помидоры, капуста, свекла и морковь. Рост цен на эти продукты составил от 0,1 до 8,35 процента.
Кроме того, статистика зафиксировала удорожание автомобильного топлива. Дизельное топливо за неделю прибавило в цене 0,5 процента. Бензин марок АИ-92, АИ-95, АИ-98 и выше подорожал на 0,34−0,46 процента.
