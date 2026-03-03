В Башкирии подешевели кефир, куры и огурцы

Башстат проанализировал изменение потребительских цен в республике за минувшую неделю. В список товаров, которые стали дешевле, попали кефир, мороженая рыба, сыры, пшеничный хлеб, маргарин, молоко, творог, сливочное и подсолнечное масло, куриное мясо, сосиски, полукопченая и варено-копченая колбаса, соль, свинина, шлифованный рис, сухие молочные смеси для детей, вермишель, мука и свежие огурцы. Цены на эти продукты снизились в пределах от 0,01 до 4,38 процента.