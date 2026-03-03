Открытие биологов поможет создать методы терапии, повышающие фертильность женщин

Как отмечают Бенаюн и ее коллеги, тело человека и других млекопитающих содержит в себе в десять раз больше микробов и других представителей микрофлоры, чем своих собственных клеток. Эти бактерии, археи, грибки и вирусы играют важную роль в регуляции работы иммунитета, а также они вырабатывают большое число сигналов, влияющих на метаболизм, работу мозга и других органов.