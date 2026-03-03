Открытие биологов поможет создать методы терапии, повышающие фертильность женщин

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Биологи из США раскрыли ранее неизвестную двухстороннюю связь между микрофлорой кишечника и яичниками самок мышей, которая оказывает неожиданно сильное влияние на фертильность этих животных. Дальнейшее изучение этих взаимодействий между микрофлорой и репродуктивными органами поможет создать новые подходы для повышения фертильности женщин, сообщила пресс-служба Университета Южной Калифорнии (USC).
«Проведенные нами опыты указывают на то, что между микрофлорой кишечника и яичниками существует двусторонний обмен сигналами, который при этом претерпевает существенные изменения с возрастом. Последующие опыты помогут нам понять, можно ли создать методы терапии, воздействующие на микрофлору и улучшающие фертильность женщин», — заявила доцент USC Беренис Бенаюн, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают Бенаюн и ее коллеги, тело человека и других млекопитающих содержит в себе в десять раз больше микробов и других представителей микрофлоры, чем своих собственных клеток. Эти бактерии, археи, грибки и вирусы играют важную роль в регуляции работы иммунитета, а также они вырабатывают большое число сигналов, влияющих на метаболизм, работу мозга и других органов.
Руководствуясь подобной идеей, ученые предположили, что микрофлора может играть важную роль в старении яичников женщин и самок животных. Для проверки этой теории исследователи трансплантировали бактерии из организма пожилых мышей в тело относительно молодых самок, и проследили за переменами в жизнедеятельности их яичников и в активности генов в будущих яйцеклетках и окружающих их вспомогательных клетках.
Изначально ученые ожидали, что данная процедура снизит фертильность и ускорит старение будущих половых клеток, однако в реальности произошло нечто противоположное. Частота развития воспалений в яичниках резко снизилась, и при этом «рисунок» активности генов в их клетках стал ближе к тому, который характерен для более молодых особей. Это позитивно повлияло и на вероятность зачатия потомства, и на число родившихся мышат.
Как предполагают ученые, этот парадоксальный эффект связан с тем, что яичники с возрастом начинают слабее реагировать на сигналы, вырабатываемые микрофлорой, что заставляет ее синтезировать больше молекул, подавляющих воспаления и нормализующих гормональный фон. По этой причине трансплантация микрофлоры пожилых самок в организм молодых особей приводит к заметному улучшению их фертильности, что в теории можно использовать для разработки терапий, схожим образом воздействующих на женщин, подытожили ученые.