В нижегородском детсаду выявили мясо птицы с листериями

Об этом сообщил телеграм-канал «Shot Проверка». В региональном управлении Роспотребнадзора подтвердили факт обнаружения опасной продукции. При этом в ведомстве уточнили, что среди воспитанников и сотрудников дошкольного учреждения случаев заболевания зафиксировано не было.
Как пояснил надзорный орган, инцидент произошел еще в конце 2025 года. После выявления зараженного мяса были оперативно приняты меры для предотвращения возможного распространения инфекции. Информация о случившемся направлена поставщику и производителю продукции, а также в территориальное управление Роспотребнадзора по месту ее производства. Ситуацию прокомментировали и в МБУ «Дирекция по организации питания». Там отметили, что вся продукция животного происхождения проходит обязательный ветеринарный контроль через специализированные системы, где поставщики размещают сопроводительные документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям ГОСТ и нормам СанПиН.
«Со своей стороны дирекция проводит производственный контроль на основании договоров с “Центром экспертиз ТПП НО”. В 2025 году при проведении таких экспертиз патогенов в исследованных образцах куриного мяса не выявлялось. Кроме того, дирекция усилила контроль за вновь поступающей продукцией из мяса птицы», — сообщили в учреждении.
Телеграм-канал «Shot Проверка» уточнил, что речь идет о продукции птицефабрики «Акашевская» в Марий Эл.