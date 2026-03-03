В нижегородском детсаду выявили мясо птицы с листериями

Как пояснил надзорный орган, инцидент произошел еще в конце 2025 года. После выявления зараженного мяса были оперативно приняты меры для предотвращения возможного распространения инфекции. Информация о случившемся направлена поставщику и производителю продукции, а также в территориальное управление Роспотребнадзора по месту ее производства. Ситуацию прокомментировали и в МБУ «Дирекция по организации питания». Там отметили, что вся продукция животного происхождения проходит обязательный ветеринарный контроль через специализированные системы, где поставщики размещают сопроводительные документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям ГОСТ и нормам СанПиН.