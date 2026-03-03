В Самаре на время реставрации закрыли доступ к Дому с часами

В Самаре закроют доступ к Дому с часами на время реставрации. Напомним, что здание на улице Коммунистической, 3−5, известное как Дом купца Кожевникова, год назад официально стало памятником архитектуры, а незадолго до этого его разобрали. Сейчас ГИООКН Самарской области подготовила проект приказа об утверждении охранного обязательства.