В Самаре на время реставрации закрыли доступ к Дому с часами

В Самаре закроют доступ к Дому с часами на время реставрации. Напомним, что здание на улице Коммунистической, 3−5, известное как Дом купца Кожевникова, год назад официально стало памятником архитектуры, а незадолго до этого его разобрали. Сейчас ГИООКН Самарской области подготовила проект приказа об утверждении охранного обязательства.
«В целях сохранения объекта культурного наследия и обеспечения безопасности на его территории, доступ к объекту культурного наследия приостановлен до завершения работ по его сохранению», — говорится в документе.
Акт технического состояния Дома с часами был составлен 11 февраля. Работы по сохранению объекта культурного наследия нужно провести в течение пяти лет с момента утверждения охранного обязательства.