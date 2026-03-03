Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре на время реставрации закрыли доступ к Дому с часами

ГИООКН Самарской области подготовило проект приказа об утверждении охранного обязательства Дома с часами.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре закроют доступ к Дому с часами на время реставрации. Напомним, что здание на улице Коммунистической, 3−5, известное как Дом купца Кожевникова, год назад официально стало памятником архитектуры, а незадолго до этого его разобрали. Сейчас ГИООКН Самарской области подготовила проект приказа об утверждении охранного обязательства.

«В целях сохранения объекта культурного наследия и обеспечения безопасности на его территории, доступ к объекту культурного наследия приостановлен до завершения работ по его сохранению», — говорится в документе.

Акт технического состояния Дома с часами был составлен 11 февраля. Работы по сохранению объекта культурного наследия нужно провести в течение пяти лет с момента утверждения охранного обязательства.