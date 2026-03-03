В Ростове признал вину один из подозреваемых по делу о хищении при оборонзаказе

По данным следствия, что в 2020—2024 годах в рамках государственного оборонного заказа с ООО «Десятый подшипниковый завод» были заключены договоры на поставку подшипниковой продукции. Сообщники «путем завышения стоимости и внесения ложных сведений о поставках продукции похитили свыше 2,2 млрд рублей, причинив ущерб государству и 16 предприятиям промышленности».