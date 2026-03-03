В Ростове признал вину один из подозреваемых по делу о хищении при оборонзаказе

В Ростове-на-Дону финансовый директор «ГПЗ-10» полностью признал свою вину в рамках дела о хищении на 2,2 млрд рублей по договорам государственного оборонного заказа. Эту информацию «КП — Ростов-на-Дону» 3 марта подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.
Следующее судебное заседание в отношении подозреваемого назначили на 13 марта.
Напомним, подсудимый — не единственный участник дела. Ранее пресс-служба СК сообщила, что материалы следствия в отношении нескольких подозреваемых будут расматривать в Советском районном суде и Гарнизонном военном суде в Ростове-на-Дону.
Следствие вели в отношении генерального директора, двух собственников завода, бывшего директора по экономике и финансам, а также в отношении начальника планово-экономического отдела предприятия. Им инкриминировали статью о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Еще один подозреваемый — бывший начальник 547 военного представительства Минобороны России. В этом случае предъявили обвинения в мошенничестве и служебном подлоге (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ).
По данным следствия, что в 2020—2024 годах в рамках государственного оборонного заказа с ООО «Десятый подшипниковый завод» были заключены договоры на поставку подшипниковой продукции. Сообщники «путем завышения стоимости и внесения ложных сведений о поставках продукции похитили свыше 2,2 млрд рублей, причинив ущерб государству и 16 предприятиям промышленности».
