Астроном объяснил, когда магнитные бури влияют на людей

Руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения РГО, заведующий обсерваторией КубГУ Александр Иванов рассказал, почему большинство людей ошибочно связывают плохое самочувствие с геомагнитными возмущениями.
По словам ученого, магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце. Во время этих взрывов в сторону Земли устремляются потоки протонов, которые движутся со скоростью от 400 до 1000 км/с и достигают нашей планеты за двое-трое суток. Чем выше скорость частиц, тем сильнее возбуждение магнитосферы Земли. Главный визуальный признак мощных бурь — полярные сияния, которые в исключительных случаях можно наблюдать даже в южных широтах.
«Магнитные бури низкого уровня, как правило, не сильно влияют на человека. Только самые высокие, уровня G4, G3, ну это уже предел. А так, G5 — вот тут все почувствовали: и животные, и люди», — цитирует ученого «Кубань 24».
В остальных случаях недомогание, скорее всего, связано с эффектом самовнушения, то есть психосоматикой.