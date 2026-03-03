Астроном объяснил, когда магнитные бури влияют на людей

По словам ученого, магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце. Во время этих взрывов в сторону Земли устремляются потоки протонов, которые движутся со скоростью от 400 до 1000 км/с и достигают нашей планеты за двое-трое суток. Чем выше скорость частиц, тем сильнее возбуждение магнитосферы Земли. Главный визуальный признак мощных бурь — полярные сияния, которые в исключительных случаях можно наблюдать даже в южных широтах.