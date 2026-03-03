Лучшие полнометражные мультфильмы: от «Короля Льва» до «Князя Владимира»

Слово «мультфильм» у многих ассоциируется с детством, беззаботностью и веселым развлечением. Однако многие анимационные фильмы несут в себе глубокий смысл: от проблем самоопределения до переживаний любви. «Газета.Ru» собрала 30 лучших полнометражных мультфильмов в истории анимации по версии зрителей.

Анимационные фильмы 0+

~ «Король Лев»~

* Страна и год: США, 1994



* Рейтинг: 8,5 — IMDb, 8,8 — Кинопоиск



* Режиссеры: Роджер Аллерс, Роб Минкофф



* Длительность: 88 минут



* Роли озвучивают: Мэттью Бродерик, Джереми Айронс, Нэйтан Лейн, Эрни Сабелла, Мойра Келли.

У короля саванны Муфасы рождается львенок Симба. Ему предначертано судьбой стать правителем вместо отца, что очень не нравится Шраму, брату Муфасы. Он подстраивает гибель вожака прайда и внушает маленькому Симбе, что тот виновен в смерти отца. В итоге Шрам становится королем и приводит на Земли Прайда гиен, а расстроенный Симба уходит за пределы территорий прайда. От верной смерти львенка спасают сурикат Тимон и бородавочник Пумба. Перед Симбой встает сложный выбор: покинуть родные места и зажить спокойно или восстановить справедливость.

Почему стоит посмотреть:



* Сцену гибели Муфасы считают одной из самых драматичных в истории кинематографа благодаря ее эмоциональному накалу: лидер прайда беспомощен перед предательством, а малыш Симба беспомощен перед смертью отца.

* Мультфильм «Король Лев» был удостоен двух премий «Оскар» в номинациях «Лучшая песня» и «Лучший оригинальный саундтрек», и трех премий «Золотой глобус».

~ «Вверх»~

* Страна и год: США, 2009



* Рейтинг: 8,3 — IMDb, 8,0 — Кинопоиск



* Режиссеры: Пит Доктер, Боб Питерсон



* Длительность: 96 минут



* Роли озвучивают: Эдвард Эснер, Кристофер Пламмер, Джордан Нагаи, Боб Питерсон.

Старичок по имени Карл Фредриксен вспоминает детство: тогда он познакомился с соседкой по имени Элли, которая разделяла его увлечение Райским водопадом в Южной Америке. Пара прожила вместе всю жизнь, и после смерти Элли Карл поставил себе целью добраться до Райского водопада. Но дом Карла подлежит сносу, а его самого ждут в доме престарелых. Тогда герой решается поднять дом в воздух с помощью кучи воздушных шаров. Приземлившись в неведомых джунглях, старик обнаруживает спрятавшегося на его крыльце девятилетнего Рассела. Рассел жутко раздражает Карла, но героям придется найти общий язык, чтобы выжить в дикой природе.

Почему стоит посмотреть:



* В центре внимания — пожилой человек, который дает и героям, и зрителям жизненные уроки.

* Качественная анимация и красивая картинка сразу вовлекают в просмотр.

~ «История игрушек»~

* Страна и год: США, 1995



* Рейтинг: 8,3 — IMDb, 8,0 — Кинопоиск



* Режиссер: Джон Лассетер



* Длительность: 81 минута



* Роли озвучивают: Том Хэнкс, Тим Аллен, Дон Риклз, Джим Варни.

В комнате мальчика Энди живет множество игрушек, которые оживают в отсутствие людей. Их лидером является кукла-ковбой Вуди. Однажды в мире игрушек возникает паника из-за переезда семьи в новый дом: многие игрушки обеспокоены, что их выбросят при сборе вещей. Ситуацию обостряет и появление космического рейнджера Базза Лайтера, у которого больше функций, чем у игрушечного ковбоя. Тогда между потерявшим авторитет Вуди и Баззом завязывается конфликт.

Почему стоит посмотреть:



* В основе сюжета — нетривиальная история, где героями выступают не люди, а игрушки.

* В картине много отсылок к легендарным фильмам — например, к «Сиянию» и «Чужому».

~ «В поисках Немо»~

* Страна и год: США, 2003



* Рейтинг: 8,2 — IMDb, 7,9 — Кинопоиск



* Режиссеры: Эндрю Стэнтон, Ли Анкрич



* Длительность: 101 минута



* Роли озвучивают: Альберт Брукс, Эллен ДеДженерес, Александр Гоулд, Уиллем Дефо.

Рыбка-клоун Марлин пережил нападение барракуды на его семью. Ему удалось спасти только одну икринку, из которой рождается маленький Немо — у малыша из-за нападения деформирован плавник. С тех пор Марлин пообещал себе, что всегда будет оберегать малыша. Через несколько лет Немо попадает в руки водолаза, а позже — в аквариум в кабинете дантиста. Его дальнейшая судьба — погибнуть от рук девочки Дарлы, которая не умеет ухаживать за рыбами. Чтобы найти и спасти Немо, его отец Марлин отправляется по Восточно-Австралийскому течению. В поисках ему помогает рыбка Дори, страдающая потерей памяти.

Почему стоит посмотреть:



* Шутки понятны и детям, и взрослым, хотя в центре внимания — история о родительской любви.

* Впечатляюще прорисованный подводный мир.

~ «Корпорация монстров»~

* Страна и год: США, 2001



* Рейтинг: 8,1 — IMDb, 8,1 — Кинопоиск



* Режиссеры: Пит Доктер, Дэвид Силверман, Ли Анкрич



* Длительность: 92 минуты



* Роли озвучивают: Джон Гудман, Билли Кристал, Мэри Гиббс, Стив Бушеми.

В городе Монстрополис живут монстры, добывающие электроэнергию из криков детей. Лучшим работником Корпорации страха является пушистый монстр по прозвищу Салли, который работает вместе с лучшим другом Майком Вазовски и ежедневно устанавливает новый рекорд по производительности. Налаженная жизнь Салли идет кувырком после появления в Монстрополисе малышки Бу. Сердобольный монстр пытается вернуть ребенка домой, так как считается, что дети — разносчики заразы для монстров. В попытках спрятать девочку он и Майк узнают о разрушительном заговоре своего коллеги, ящерицы по имени Рэндалл.

Почему стоит посмотреть:



* Отличная графика позволила детализированному миру смотреться актуально даже спустя годы после выхода мультфильма.

* Дуэт Салли и Майка так понравился зрителям, что в 2013 году вышел анимационный фильм «Университет монстров» — приквел к оригинальному проекту.

~ «Рататуй»~

* Страна и год: США, 2007



* Рейтинг: 8,1 — IMDb, 8,1 — Кинопоиск



* Режиссеры: Брэд Берд, Ян Пинкава



* Длительность: 111 минут



* Роли озвучивают: Пэттон Освальт, Иэн Холм, Лу Романо, Брайан Деннехи.

Крысенок Реми обладает кулинарным талантом и мечтает стать шеф-поваром. Отец Реми — вожак стаи, который не разделяет интересы сына. В череде случайных событий главный герой попадает в Париж, в район ресторана его кумира Гюсто. Захваченный интересом, Реми проникает на кухню ресторана и с ужасом видит, как уборщик Лингвини портит приготовленный суп. Реми удается исправить блюдо, но его ловят на месте. Милосердный парень-уборщик не может выполнить данный ему на кухне приказ убить крысенка и оставляет его в живых. Им в голову приходит идея: что, если Реми сможет готовить блюда, управляя руками Лингвини как кукловод?

Почему стоит посмотреть:



* Pixar и Disney удалось передать атмосферу Парижа с его уютными улочками, дождливыми видами и главным символом города, Эйфелевой башней.

* Прорисовка блюд вышла настолько качественной, что при просмотре захочется есть.

~ «Аладдин»~

* Страна и год: США, 1992



* Рейтинг: 8,0 — IMDb, 8,2 — Кинопоиск



* Режиссеры: Рон Клементс, Джон Маскер



* Длительность: 90 минут



* Роли озвучивают: Скотт Венгер, Робин Уильямс, Линда Ларкин, Джонатан Фриман.

Уличный вор Аладдин из Аграбы привлекает внимание властолюбивого визиря Джафара. Тот мечтает достать из Пещеры чудес волшебную лампу и с ее помощью занять место султана. Чтобы достать лампу, Джафар хитростью заманивает Аладдина в Пещеру чудес и оставляет его погибать. В руках у главного героя оказывается лампа и заключенный в ней Джинн, который может исполнить любые три желания хозяина. Так уличный вор выбирается из пещеры и объявляет себя принцем Али. Новый принц привлекает внимание дочери султана Жасмин, однако Джафар догадывается об истинном происхождении принца.

Почему стоит посмотреть:





* Джинн стал одним из самых харизматичных персонажей в истории Walt Disney Studios. Особенно его любят в озвучке Робина Уильямса. Известно, что актер заключил с киностудией контракт, согласно которому Джинна нельзя включить в сюжет сиквелов «Аладдина» или использовать голос Уильямса для озвучки.

* Мультфильм получил две награды «Оскар» — за лучшую музыку и лучшую песню.

~ «Мулан»~

* Страна и год: США, 1998



* Рейтинг: 7,7 — IMDb, 8,1 — Кинопоиск



* Режиссеры: Тони Бэнкрофт, Барри Кук



* Длительность: 84 минуты



* Роли озвучивают: Мин-На Вэнь, Эдди Мерфи, Мигель Феррер.

Гунны преодолевают Великую Китайскую стену и объявляют войну. Чтобы справиться с захватчиками, император объявляет всеобщий набор солдат. От семейства Фа должен отправиться пожилой отец, единственный мужчина в доме. Тогда его смелая дочь Мулан тайно обрезает волосы, сбегает из дома и выдает себя за мужчину. Девушка поступает на службу вместо отца и оказывается в тренировочном лагере среди мужчин, которым управляет строгий капитан Ли Шанг.

Почему стоит посмотреть:



* Притягательный образ главной героини — решительной, сильной девушки, которая рассчитывает только на себя.

* При просмотре интересно наблюдать за атмосферой и традициями Древнего Китая.

~ «Белоснежка и семь гномов»~

* Страна и год: США, 1937



* Рейтинг: 7,6 — IMDb, 7,9 — Кинопоиск



* Режиссеры: Уильям Коттрелл, Дэвид Хэнд, Уилфред Джексон, Ларри Мори, Перс Пирс, Бен Шарпстин



* Длительность: 83 минуты



* Роли озвучивают: Адриана Каселотти, Люсиль Ла Верн, Гарри Стокуэлл, Рой Этвелл.

Злодейка Гримхильда вышла замуж за короля, потерявшего жену, и подчинила его себе. Единственной проблемой осталась его дочь, принцесса Белоснежка — с каждым днем она становится все красивее и, сама того не зная, может лишить королеву трона. Чтобы избавиться от конкурентки, Гримхильда велит охотнику увезти Белоснежку в лес и убить ее. Но в последний момент мужчина отпускает принцессу. Чтобы избежать гибели, девушка забирается вглубь леса и обнаруживает заброшенный домик. Оказывается, он принадлежит семи гномам, которые соглашаются укрыть девушку от верной смерти. Но в какой-то момент злая королева узнает, что Белоснежка все еще жива.

Почему стоит посмотреть:



* Первый цветной рисованный полнометражный мультфильм студии Disney.



* Американский институт киноискусства включил «Белоснежку и семь гномов» в список 100 величайших американских фильмов.

~ «Ледниковый период»~

* Страна и год: США, 2002



* Рейтинг: 7,5 — IMDb, 8,0 — Кинопоиск



* Режиссеры: Крис Уэдж, Карлус Салданья



* Длительность: 81 минута



* Роли озвучивают: Рэй Романо, Джон Легуизамо, Денис Лири, Горан Вишнич, Джек Блэк.

Начавшийся ледниковый период вынуждает животных мигрировать в теплые края, чтобы спастись от заморозков. Ленивец по имени Сид проспал миграцию и остался в одиночестве. Жизнь сводит его с мамонтом по прозвищу Мэнни: тогда Сид убеждает себя, что большой мамонт спасет его от хищников. Они набредают на человеческое племя, которое подверглось атаке саблезубых тигров. Погибающая женщина отдает своего малыша Мэнни и Сиду, чтобы те спасли ребенка. На их след нападает тигр Диего, который сделал поимку ребенка целью своей жизни. Он втирается в доверие к Сиду и Мэнни и предлагает сопроводить зверей к отцу малыша: сам же он пообещал тиграм привести на съедение не только ребенка, но и мамонта.

Почему стоит посмотреть:



* Уморительные ситуации с белкой Скрат, пытающейся добыть свой желудь, разобрали на мемы.



* Мультфильм положил начало франшизе «Ледниковый период», в продолжение снято еще четыре части.

~ «Похождения императора»~

* Страна и год: США, Япония, Франция, 2000



* Рейтинг: 7,4 — IMDb, 7,9 — Кинопоиск



* Режиссер: Марк Диндал



* Длительность: 78 минут



* Роли озвучивают: Дэвид Спейд, Джон Гудман, Эрта Китт, Патрик Варбертон.

Молодой император инков Кузко отличается эгоизмом и самоуверенностью. Однажды ему в голову приходит снести деревни местного старосты Пачи и построить собственный особняк с бассейном. Решение правителя возмущает старосту, и он ссорится с императором. В то же время уволенная советница императора Изма задумывает гибель Кузко и готовит яд, но ее глуповатый ассистент Кронк путает зелья. В итоге Кузко превращается в ламу и обвиняет в случившемся Пачу. Чтобы вернуть свой прежний облик, Кузко врет старосте, что не разрушит его деревню и добивается сострадания Пачи. Он отправляется во дворец, где уже вовсю властвует Изма.

Почему стоит посмотреть:



* Иногда Кузко ломает «четвертую стену» и поясняет случившееся на экране зрителю, что было нетипично для жанра анимационных фильмов.

* Диалоги Измы и Кронка стали мемами, которые понятны не только взрослым, но и подросткам. Этот дуэт негласно считают одним из лучших в истории Disney.

~ «Лило и Стич»~

* Страна и год: США, Япония, 2002



* Рейтинг: 7,4 — IMDb, 7,9 — Кинопоиск



* Режиссеры: Дин ДеБлуа, Крис Сандерс



* Длительность: 85 минут



* Роли озвучивают: Дэйви Чейз, Крис Сандерс, Тиа Каррере.

Маленькая девочка Лило, живущая на Гавайях, потеряла родителей и не смогла найти друзей. Однажды она просит Бога послать ей настоящего друга — в результате на ее голову сваливается космическое существо — Эксперимент № 626, который не способен на любовь и заботу. В попытках спрятаться от интергалактической полиции инопланетянин маскируется под собаку и оказывается в доме Лило и ее старшей сестры Нани. Новая хозяйка называет существо Стичем и пытается стать семьей для нового друга.

Почему стоит посмотреть:



* В центре внимания картины — идея о том, что семья строится не только на кровных узах, но и на поддержке и принятии недостатков.

* Обаятельный персонаж, инопланетянин Стич, стал любимцем миллионов. В 2025 году на фоне выхода фильма «Лило и Стич» в мире появился тренд на игрушки в виде пушистого инопланетянина.

* Ремейк мультфильма «Лило и Стич», вышедший в 2025 году, считают одним из лучших благодаря сочетанию анимации и живой съемки.

~ «Леди и бродяга»~

* Страна и год: США, 1955



* Рейтинг: 7,3 — IMDb, 8,2 — Кинопоиск



* Режиссеры: Клайд Джероними, Уилфред Джексон, Хэмилтон Ласк, Джек Каттинг



* Длительность: 76 минут



* Роли озвучивают: Пегги Ли, Ларри Робертс, Билл Бауком, Верна Фелтон.

Американский кокер-спаниель Леди — любимица семьи Дир. Когда в семье рождается ребенок, в дом прибывает тетушка Сара. Она считает, что собакам не место рядом с детьми. Так Леди оказывается на улице, где знакомится со свободолюбивой дворнягой по имени Бродяга. Они влюбляются друг в друга, и на их долю выпадает множество неприятностей.

Почему стоит посмотреть:



* «Леди и Бродяга» — первый мультфильм, где присутствует любовная сцена. История со спагетти и фрикадельками стала символом романтики в мультипликации.



* У мультфильма есть литературная основа — рассказ американского писателя Уорда Грина «Счастливый Дэн, циничный пес».

~ «Золушка»~

* Страна и год: США, 1949



* Рейтинг: 7,3 — IMDb, 8,1 — Кинопоиск



* Режиссеры: Клайд Джероними, Уилфред Джексон, Хэмилтон Ласк



* Длительность: 74 минуты



* Роли озвучивают: Илен Вудс, Элеонор Одли, Верна Фелтон, Клер Дю Бри.

Со смертью отца Золушка стала прислугой в собственном доме. Она вынуждена выполнять все поручения злой мачехи и ее двух капризных дочерей. Несмотря на плохое отношение, героиня не унывает и мечтает попасть на бал в королевском замке. В назначенный день Золушка усердно работает по дому, пока ее друзья-мышата втайне перешивают старое платье. Но план оборачивается крахом, когда сводные сестры разрывают платье Золушки в клочья и уезжают в замок без нее. На помощь девушке является фея-крестная, которая снабжает героиню всем необходимым и отправляет на бал. Одно условие: Золушка должна вернуться домой до полуночи. В спешке девушка убегает и теряет туфельку, которую находит влюбившийся в нее принц.

Почему стоит посмотреть:



* «Золушка» 1949 года — это классическая рисовка Disney, благодаря которой студия стала популярной.

* Для написания So This Is Love и Bibbidi-Bobbidi-Boo и других знаменитых композиций мультфильма Уолт Дисней сотрудничал с джазовыми музыкантами из Нью-Йорка.

Анимационные фильмы 6+

~ «Ходячий замок»~

* Страна и год: Япония, 2004



* Рейтинг: 8,2 — IMDb, 8,3 — Кинопоиск



* Режиссер: Хаяо Миядзаки



* Длительность: 119 минут



* Роли озвучивают: Тиэко Байсе, Такуя Кимура, Акихиро Мива, Тацуя Гасюин, Рюносукэ Камики.

Девочка-шляпница по имени Софи встречает загадочного, но обаятельного Хаула. Новый знакомый завоевывает ее сердце, а сама Софи становится объектом ненависти влюбленной в Хаула Ведьмы Пустоши. Та превращает шляпницу в старуху. В отчаянии Софи идет в Дикую Пустошь, чтобы избавиться от проклятия. Так она оказывается в замке Хаула и знакомится с его обитателями.

Почему стоит посмотреть:



* Один из самых популярных мультфильмов Хаяо Миядзаки, который считают классикой японской анимации.



* Мультфильм снят по мотивам одноименного сказочного романа английской писательницы Дианы Уинн Джонс. А прообразом замка Хаула стала избушка на курьих ножках из русского фольклора.

~ «Мой сосед Тоторо»~

* Страна и год: Япония, 1988



* Рейтинг: 8,1 — IMDb, 8,3 — Кинопоиск



* Режиссер: Хаяо Миядзаки



* Длительность: 86 минут



* Роли озвучивают: Норико Хидака, Тика Сакамото, Хитоси Такаги.

Сестры Сацуки и Мэй переезжают, чтобы быть ближе к заболевшей матери. Пока старшая дочь пытается заботиться о доме и сестре, младшая набредает на мистический лес. В нем давно живут духи, а хранителем является огромный пушистый Тоторо. Он становится единственным другом одинокой Мэй.

Почему стоит посмотреть:



* Картина полна атмосферы уюта, доброты, ностальгии по беззаботному детству и подходит для семейного просмотра.

* Лесной дух Тоторо — один из самых узнаваемых символов творчества Хаяо Миядзаки.

~ «Стальной гигант»~

* Страна и год: США, Чехия, Великобритания, 1999



* Рейтинг: 8,1 — IMDb, 8,1 — Кинопоиск



* Режиссер: Брэд Берд



* Длительность: 86 минут



* Роли озвучивают: Эли Мариентал, Вин Дизель, Дженнифер Энистон.

Гигантский робот прилетает на Землю и знакомится с мальчиком по имени Хогарт. Между ними завязывается дружба, несмотря на то, что Гигант атакует тех, кто пытается на него напасть. Американские военные и секретный агент Мэнсли считают робота опасным оружием, поэтому пытаются его найти и уничтожить. Хогарт хочет спасти нового друга от военных и Мэнсли. Конфликт между роботом и землянами может привести к необратимым последствиям.

Почему стоит посмотреть:



* Сюжет поднимает проблемы самоопределения и дружбы.

* Первый рисованный мультфильм, где один из главных героев создан на компьютере, но стилизован под рисовку вручную.

~ «Красавица и чудовище»~

* Страна и год: США, Япония, 1991



* Рейтинг: 8,0 — IMDb, 8,3 — Кинопоиск



* Режиссеры: Гари Труздейл, Кирк Уайз



* Длительность: 84 минуты



* Роли озвучивают: Пейдж О’Хара, Робби Бенсон, Джесси Корти, Рекс Эверхарт, Анджела Лэнсбери.

В родном городке девушку по имени Белль считают странной, поэтому, когда уехавший на выставку отец исчезает, она в одиночку отправляется на его поиски. Так девушка оказывается в таинственном замке Чудовища, где заключен ее отец. Когда-то давно хозяин замка был принцем, но был проклят волшебницей за свое презрение к беднякам. Если он не найдет настоящую любовь до тех пор, пока не упадет последний лепесток волшебной розы, то останется Чудовищем навсегда. Чтобы спасти отца, Белль предлагает оставить в темнице себя. Так девушка становится пленницей замка, знакомится с заколдованными слугами и ближе узнает Чудовище.

Почему стоит посмотреть:



* В картине заложено множество поучительных смыслов. Например, что не стоит стесняться своих увлечений, даже если окружающие этого не понимают. А еще «Красавица и чудовище» учит тому, что главное — внутренняя красота человека.

* Саундтрек картины удостоен премий «Оскар» и «Золотой глобус».

~ «Ведьмина служба доставки»~

* Страна и год: Япония, 1989



* Рейтинг: 7,8 — IMDb, 8,1 — Кинопоиск



* Режиссер: Хаяо Миядзаки



* Длительность: 103 минуты



* Роли озвучивают: Минами Такаяма, Рэи Сакума, Каппэи Ямагути.

Ведьма Кики уезжает от родителей, чтобы устроиться в новом городе. Семья переживает, ведь из всех ведьмовских навыков она умеет лишь летать на метле. Чтобы заработать на жизнь, Кики открывает службу доставки. У нее есть единственный друг Томбо. Когда он оказывается в опасности, девушка тут же отправляется ему на помощь.

Почему стоит посмотреть:



* Спокойный мультфильм не изобилует острыми сценами и сюжетными поворотами, поэтому подходит для расслабленного просмотра вечером.

* В картине освещаются темы выгорания и потери мотивации, с которыми сложно справиться самостоятельно.

~ «Русалочка»~

* Страна и год: США, Япония, 1989



* Рейтинг: 7,6 — IMDb, 8,2 — Кинопоиск



* Режиссеры: Рон Клементс, Джон Маскер



* Длительность: 83 минуты



* Роли озвучивают: Джоди Бенсон, Пэт Кэрролл, Рене Обержонуа.

Русалка Ариэль мечтает попасть в человеческий мир, несмотря на запреты отца, царя Тритона. Однажды она спасает принца Эрика и выносит его на берег. Очарованная красотой принца, русалка поет ему и уплывает — а тот приходит в сознание и клянется жениться на девушке, чей голос услышал. От безысходности Ариэль заключает сделку с морской ведьмой Урсулой: она превратится в человека на три дня, но потеряет свой дивный голос.

Почему стоит посмотреть:



* Создатели намеренно изменили сценарий известной сказки Ганса Христиана Андерсена, чтобы акцентировать внимание на счастливой истории любви.

* Родители подростков смогут лучше понять детей, так как в сюжете картины заложены темы подросткового бунта и поисков себя.

~ «Гадкий Я»~

* Страна и год: США, Франция, 2010



* Рейтинг: 7,6 — IMDb, 7,8 — Кинопоиск



* Режиссеры: Пьер Коффан, Крис Рено



* Длительность: 95 минут



* Роли озвучивают: Стив Карелл, Джейсон Сигел, Расселл Брэнд, Джули Эндрюс.

Злодей по имени Грю мечтает похитить Луну, чтобы показать коллегам: именно он достоин звания злого гения. Он крадет уменьшитель у северокорейских военных, чтобы претворить идею в жизнь. Внезапно его конкурент Вектор отбирает уменьшитель и запирает его в своем доме с кучей охранных средств. Единственный вариант пробраться в дом Вектора — продать обожаемое им печенье, как это делают три сестры-сироты из детского дома. Тогда Грю решает удочерить девочек. Но оказавшись в новом доме, дети устанавливают собственные правила. Им обязаны подчиниться и Грю, и его армия миньонов.

Почему стоит посмотреть:



* Вопреки шаблонам анимации, в центре сюжета — антагонист, который проходит путь от отъявленного злодея до примерного и заботливого отца.

* Маленькие приспешники Грю, выражающиеся на непонятном языке, стали культовыми персонажами и получили свой фильм «Миньоны».

~ «Геркулес»~

* Страна и год: США, 1997



* Рейтинг: 7,3 — IMDb, 8,1 — Кинопоиск



* Режиссеры: Рон Клементс, Джон Маскер



* Длительность: 93 минуты



* Роли озвучивают: Тейт Донован, Джеймс Вудс, Дэнни ДеВито, Сьюзан Иган.

На Олимпе большой праздник: в семье богов Зевса и Геры родился сын Геркулес. В разгар торжества к ним заявляется бог загробного мира Аид — он узнал, что Геркулес способен помешать ему захватить власть и задумал отравить ребенка. Однако план провалился, а Геркулес превратился в человека и был отправлен на Землю. Выросший в семье смертных, Геркулес ищет свое предназначение в храме Зевса. Оказывается, парень сможет вернуться на Олимп, если станет настоящим героем. Геркулес покоряет Грецию и влюбляется в загадочную девушку Мегару. Он еще не знает, что ее подослал Аид, чтобы убить Геркулеса.

Почему стоит посмотреть:



* В основе сюжета — греческая мифология, которая может заинтересовать ребенка. Но благодаря современному юмору и музыкальным номерам историческая часть вышла не скучной.

* Харизматичные персонажи, сатир Фил и бог загробного мира Аид, стали любимцами миллионов зрителей.

Анимационные фильмы 12+

~ «Унесенные призраками»~

* Страна и год: Япония, 2001



* Рейтинг: 8,6 — IMDb, 8,6 — Кинопоиск



* Режиссер: Хаяо Миядзаки



* Длительность: 124 минуты



* Роли озвучивают: Руми Хиираги, Мию Ирино, Мари Нацуки, Такаси Наито, Ясуко Савагути.

Десятилетняя Тихиро переезжает в глубинку Японии с родителями. В попытках найти новый дом они оказываются в заброшенном городке. Пока взрослые решают перекусить, Тихиро встречает загадочного мальчика Хаку, который велит ей бежать из странного города. Тихиро возвращается за родителями, но те уже превратились в свиней. В отчаянии она обращается к новому знакомому за помощью — так девочка оказывается в купальнях хозяйки волшебного города Юбабы. Она соглашается помочь Тихиро расколдовать родителей, но при условии: некоторое время девочка должна отработать купальщицей в мире духов.

Почему стоит посмотреть:



* «Унесенные призраками» принесли жанру аниме популярность во всем мире — до его выхода даже в Японии аниме считали специфичным жанром.



* Сложно поверить, но весь мультфильм был отрисован вручную. Дело в том, что Хаяо Миядзаки пытался как можно меньше использовать цифровую обработку и прорисовывал детали кадра самостоятельно.



* Креативный директор Pixar и Walt Disney Animations Studios Джон Лассетер рассказывал, что когда художники компаний нуждаются во вдохновении, они пересматривают «Унесенных призраками».

~ «Принцесса Мононоке»~

* Страна и год: Япония, 1997



* Рейтинг: 8,3 — IMDb, 8,3 — Кинопоиск



* Режиссер: Хаяо Миядзаки



* Длительность: 133 минуты



* Роли озвучивают: Едзи Мацуда, Юрико Исида, Цунэхико Камидзе, Юко Танака, Мицуко Мори.

Молодой воин Аситака получил смертельное проклятие в схватке с демоном, принявшим облик кабана. В поисках излечения он покидает родную деревню и оказывается в центре войны между людьми и лесными духами. Одна из них — Сан, выращенная волчицей и названная принцессой Мононоке. Аситака влюбляется в девушку и теперь намерен положить конец конфликту.

Почему стоит посмотреть:



* «Принцесса Мононоке» стала последней картиной Миядзаки, сделанной полностью вручную. Для картины было сделано около 140 тысяч рисунков — это вдвое больше, чем для предыдущих работ студии Ghibli.

* В картине Миядзаки пытается отойти от «милых» сюжетов, присущих студии Ghibli, и обращается к сложным темам и историческому жанру.

~ «Кошмар перед Рождеством»~

* Страна и год: США, 1993



* Рейтинг: 7,9 — IMDb, 8,1 — Кинопоиск



* Режиссер: Генри Селик



* Длительность: 76 минут



* Роли озвучивают: Дэнни Элфман, Крис Сарандон, Кэтрин О’Хара.

Джек Скеллингтон — любимец жителей города Хэллоуина, который вместе с горожанами пугает людей в одноименный праздник. Однажды Джек набредает на волшебную поляну и открывает дверь в форме рождественской елки. Так герой оказывается в красочном городе Рождества, где каждая улочка освещена гирляндами. Он решает сделать для людей собственное Рождество со страшными игрушками. Идея не нравится девушке Салли, тайно влюбленной в Джека. Она пытается помешать герою, но у нее не получается. В итоге придуманное Джеком Рождество приводит к испорченному празднику.

Почему стоит посмотреть:



* Мультфильм понравится любителям готической атмосферы. Но и праздник Рождества здесь имеет большое значение.

* Музыкант и композитор Дэнни Элфман, создавший саундтрек к «Кошмару перед Рождеством», работал над многими хитами Голливуда.

~ «Труп невесты»~

* Страна и год: США, 2005



* Рейтинг: 7,4 — IMDb, 7,9 — Кинопоиск



* Режиссеры: Тим Бертон, Майк Джонсон



* Длительность: 77 минут



* Роли озвучивают: Джонни Депп, Хелена Бонем Картер, Эмили Уотсон, Трейси Ульман.

Юные Виктор и Виктория встречаются на свадьбе, которую организовали их родители. Парень влюбляется в невесту, но в панике убегает в ближайший лес. Там он репетирует церемониальную фразу и надевает кольцо на случайный сучок, который оказывается пальцем мертвой невесты. Та увлекает Виктора в царство мертвых и объявляет его своей настоящей любовью. Но парень не готов так просто отказаться от жизни на земле.

Почему стоит посмотреть:



* Специфическая атмосфера, присущая работам Тима Бертона — на нее работают и декорации, и анимация, и дизайн персонажей.

* Мультфильм выполнен в технике «стоп-моушен» — покадровой анимации, когда куклы и другие неживые объекты фотографируют, немного перемещают и снова фотографируют.

~ «Алеша Попович и Тугарин Змей»~

* Страна и год: Россия, 2004



* Рейтинг: 7,1 — IMDb, 8,0 — Кинопоиск



* Режиссер: Константин Бронзит



* Длительность: 79 минут



* Роли озвучивают: Олег Куликович, Дмитрий Высоцкий, Анатолий Петров, Сергей Маковецкий, Елена Шульман, Лия Медведева.

Древний русский город Ростов осаждает орда тугар во главе с Тугарином Змеем и требует от местных жителей платить дань золотом. Тогда сын попа Алеша предлагает спрятать золото в пещере и заманить туда врагов, а когда те ослабнут — забрать свое. План с треском проваливается, и теперь Алеша с дядькой Тихоном виноваты в случившемся. Чтобы вернуть народное золото, они отправляются на поиски войска Тугарина Змея — с ними увязываются невеста Алеши Любава и ее бабуля. По дороге компания нарывается на цыган, которые обкрадывают их и оставляют им говорящего коня Юлия.

Почему стоит посмотреть:



* Мультфильм положил начало масштабной франшизе о трех богатырях.

* Ярко прописанные и запоминающиеся персонажи понравятся и детям, и взрослым.

* Сцена танца коня Юлия и его реплики стали мемами в Интернете.

~ «Князь Владимир»~

* Страна и год: Россия, 2006



* Рейтинг: 6,7 — IMDb, 7,3 — Кинопоиск



* Режиссер: Юрий Кулаков



* Длительность: 78 минут



* Роли озвучивают: Сергей Безруков, Александр Баринов, Лев Дуров, Алексей Колган.

Мультфильм повествует о жизни князей Ярополка, Олега и Владимира. Они жили в мире до тех пор, пока волхв Кривжа не задумал завладеть Русью. Ради достижения собственной цели он использует черную магию и ссорит братьев-князей. Это приводит к необратимым последствиям: два из трех князей убиты, Владимир раскаивается в смерти братьев. Он решает создать на Руси единое государство, а Кривжа задумывает погубить третьего брата.

Почему стоит посмотреть:



* Погружение в атмосферу Древней Руси и историческая подоплека увлекают и побуждают узнать больше о родном государстве.

* Фольклорная музыка идеально дополняет картинку на экране.

Анимационные фильмы 18+

~ «Шрэк»~

* Страна и год: США, 2001



* Рейтинг: 7,9 — IMDb, 8,2 — Кинопоиск



* Режиссеры: Эндрю Адамсон, Вики Дженсон



* Длительность: 90 минут



* Роли озвучивают: Майк Майерс, Эдди Мерфи, Кэмерон Диас, Джон Литгоу, Венсан Кассель.

Зеленый огр Шрэк живет без забот в своем болоте до тех пор, пока злобный лорд Фаркуад не выгоняет на земли Шрэка всех волшебных существ. Взбешенный Шрэк отправляется разобраться с лордом, но в ходе встречи Фаркуад предлагает ему сделку: он разрешит сказочным существам уйти с болота Шрэка, если огр спасет для него прекрасную принцессу Фиону. Великан отправляется к замку вызволить Фиону, а вместе с ним увязывается болтливый Осел.

Почему стоит посмотреть:



* В 2001 году переосмысление персонажей «Шрэка» стало открытием для зрителя: в мультфильме прекрасным принцем может стать не благородный рыцарь, а сварливый огр, а принцесса может постоять за себя.

* В картине много саркастических шуток и отсылок к поп-культуре, которые оценят взрослые.

~ «Призрак в доспехах»~

* Страна и год: Япония, 1995



* Рейтинг: 7,9 — IMDb, 8,1 — Кинопоиск



* Режиссер: Мамору Осии



* Длительность: 82 минуты



* Роли озвучивают: Ацуко Танака, Акио Оцука, Коити Ямадэра, Ютака Накано.

В недалеком будущем люди вживили в головы нейронные имплантаты. Благодаря этому стало возможным подчинять их себе и взламывать мозг — этим и занимается хакер по прозвищу Кукловод. Обезвредить Кукловода вызывается специальный Девятый отдел полиции, занимающийся борьбой с кибертерроризмом. Узнав о преследовании, Кукловод заинтересовывается майором Мотоко Кусанаги, которая еще в детстве перенесла полную кибернетизацию организма.

Почему стоит посмотреть:



* Картина считается классикой киберпанка и восхищает рисовкой футуристического Гонконга.



* «Призрак в доспехах» вдохновлял создателей «Матрицы» и «Аватара».

