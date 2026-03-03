Штрафы за неубранный с крыш снег хотят увеличить в Нижнем Новгороде

По оценкам синоптиков, в январе выпало до 250−270% месячной нормы осадков, в феврале — около 240%. Из города, по словам мэра, уже вывезено порядка 1,6 млн кубометров снега. На фоне обильных снегопадов в Нижнем Новгороде произошли трагические случаи. На улице Варварской из‑за схода снега с крыши погибла 19-летняя девушка, также пострадали несколько детей в центре города и мать с ребенком на Автозаводе. Контроль за содержанием крыш усилили и надзорные органы. По словам мэра, за зимний сезон административно-техническая инспекция выявила около 7 тысяч нарушений. В пяти тысячах случаев собственники устранили их вовремя, по двум тысячам были вынесены решения о штрафах. Сейчас санкции за наледь и сосульки, по словам Шалабаева, составляют от 20 до 50 тысяч рублей, за повторные нарушения — выше.