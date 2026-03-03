Белстат сказал, что минчане в среднем ищут работу 7,3 месяца. Подробности опубликованы на официальном сайте Национального статистического комитета.
Уровни занятости и безработицы в белорусской столице оценивались среди ее жителей, которые находятся в трудоспособном возрасте. Так, нижняя граница для мужчин и женщин составляет 16 лет. Что касается верхнего предела, то у минчанок это 58 лет, а у минчан — 63 года.
В 2025 году занятость населения в Минске была довольно высокой — 84,1%. Указанный показатель характерен и для мужчин, и для женщин. Уровень безработицы оказался 2,4%. При этом у минчанок он был немного выше — 2,6%, а у минчан — 2,2%.
В белорусской столице средний возраст занятых составил 41,9 года. На поиск работы у горожан в среднем уходит 7,3 месяца.
