Виталий Хоценко и Оксана Лут обсудили развитие АПК Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут обсудили развитие агропромышленного комплекса региона. Рабочая встреча прошла в Москве, стороны рассмотрели итоги рекордного урожая и подготовку к посевной кампании.
Омские аграрии уже второй год подряд демонстрируют устойчивый результат, несмотря на сложные погодные условия. В 2025 году с полей собрано порядка 4,2 миллиона тонн зерна. Этот показатель подтверждает системную и эффективную работу отрасли в регионе.
Губернатор подчеркнул, что область держит на постоянном контроле подготовку к предстоящей посевной кампании. Власти обеспечивают аграриев ресурсами для своевременного проведения сельскохозяйственных работ.
Отдельное внимание на встрече было уделено реализации президентской программы «Комплексное развитие сельских территорий».
Виталий Хоценко выразил признательность Министерству сельского хозяйства России и лично Оксане Лут за поддержку Омской области.
Благодаря программе в Калачинске построен и открыт современный СК с ледовой ареной «Сибиряк». Объект стал новой точкой притяжения для жителей города. В 2026 году федеральные средства направлены на развитие и обновление инфраструктуры Любинского района.
Стороны также обсудили перспективные инвестиционные инициативы. Речь шла о планах строительства нового завода по производству мороженого марки «СибХолод». Проект позволит создать дополнительные рабочие места и укрепить перерабатывающий сектор агропромышленного комплекса региона.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Омичи смогут закрывать больничные онлайн через чат-бота в MAX.