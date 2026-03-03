Виталий Хоценко и Оксана Лут обсудили развитие АПК Омской области

Омские аграрии уже второй год подряд демонстрируют устойчивый результат, несмотря на сложные погодные условия. В 2025 году с полей собрано порядка 4,2 миллиона тонн зерна. Этот показатель подтверждает системную и эффективную работу отрасли в регионе.