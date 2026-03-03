Второй вывозной рейс из Дубая прибыл в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Второй вывозной рейс авиакомпании Flydubai из Дубая прибыл в Екатеринбург после приостановки полетов на фоне эскалации на Ближнем Востоке, передает корреспондент РИА Новости из зала аэропорта.
Люди выходят из зоны прилета с улыбками, некоторые в разговоре с журналистами говорят, что после всего «рады екатеринбургскому снегу».
Первый после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке самолет авиакомпании Flydubai прилетел из Дубая в Екатеринбург ранним утром.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Ряд стран закрыл или ограничил движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации.
Аэропорты ОАЭ в понедельник в ограниченном режиме начали отправлять и принимать самолеты. В частности, были совершены два рейса в Москву из Абу-Даби и Дубая, а также рейсы из Дубая в Казань, Новосибирск и Екатеринбург. Ожидается, что во вторник российские и зарубежные авиакомпании масштабируют вывоз российских туристов из ОАЭ.