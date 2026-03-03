«Лента» остановила закупки товаров производителя соков «Добрый» и Rich

Москва
«Лента» остановила закупки около 170 товаров производителя соков «Добрый» и Rich.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. «Группа Лента» из-за непрозрачных условий у «Мултон Партнерс» (бывшее российской подразделение Coca-Cola) приостановила закупки его товаров, включая «Добрый», Rich, Burn и Bon Aqua, сообщил РИА Новости ритейлер.

«Группа Лента» считает условия, на которых настаивает поставщик, непрозрачными и не обеспечивающими стабильно низкую цену на полке при целесообразной доходности для ритейлера… Поставки около 170 товаров приостановлены, и мы вынуждены заменить их на напитки других производителей, цены на которые соответствуют ожиданиям наших покупателей«, — прокомментировали в ритейлере вопрос о приостановке поставок в магазины соков “Добрый” и Rich, энергетика Burn и воды Bon Aqua.

Там добавили, что переговоры с поставщиком продолжаются.