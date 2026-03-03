Созданная в России система ИИ ускорит поиски новых стабильных сверхпроводников

Для разработки этой системы ИИ физики взяли простую модель сверхпроводящего материала и решили уравнения Боголюбова-де Жена для крошечных областей размером 24 на 24 атома. Эти данные были использованы для тренировки нейросети, в результате чего она приобрела умение очень точно прогнозировать то, как появление примесей внутри сверхпроводника будет влиять на свойства даже крупных образцов материалов, содержащих в себе больше 100 на 100 атомов.