В Петербурге завершили импортозамещение титановых труб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Ученые Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов (ЦНИИ КМ) «Прометей», входящего в Национальный исследовательский центр (НИЦ) «Курчатовский институт», завершили импортозамещение титановых труб для флота и атомной отрасли, создав горячедеформированные (созданные при высокой температуре) и холоднодеформированные (созданные при комнатной температуре) трубы из сплавов, которые в два-три раза прочнее, чем обычные строительные сплавы. Об этом сообщила пресс-служба ЦНИИ КМ «Прометей».
«Проведенная работа позволила провести полное импортозамещение производства холоднодеформированных и горячедеформированных труб из титановых сплавов для флота, судового машиностроения и атомной энергетики» — говорится в сообщении.
Трубы «впервые в мире» созданы с пределом текучести 750−850 МПа. Предел текучести — это граница, после которого сплав — если на него оказывать давление — перестает «выпрямляться» и возвращаться к прежней форме. Иными словами, трубы, созданные «Прометеем», могут выдерживать нагрузки в 2−3 раза больше, чем обычные строительные сплавы, у которых предел текучести в среднем 250−350 МПа.
Это значит, что разработка «Прометея» может применяться в условиях экстремальных температур, при высоком давлении, в агрессивной окружающей среде в течение десятков лет — например, в парогенераторах атомных энергетических установок, в трубопроводах судовых систем, в установках по переработке нефти и газа, в авиации и космосе.
«Проведены всесторонние исследования новых полуфабрикатов (коррозионные испытания, сварка, гибка и т.д.), которые показали высокий уровень свойств, хорошую проработку структуры, что говорит о правильности подбора режимов деформации и отжигов» — уточняется в сообщении.
Авторы разработки — сотрудники ЦНИИ КМ «Прометей» начальник лаборатории Павел Крылов, ведущий инженер Татьяна Мартынова (Лукьянова) и инженер Елена Евстигнеева. Разработка удостоилась премии И. В. Курчатова 2025 года в номинации «Конкурс в области инженерных и технологических разработок» по приказу директора НИЦ «Курчатовский институт» М. В. Ковальчука.
ЦНИИ КМ «Прометей».
Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов (ЦНИИ КМ) «Прометей» был создан в 1939 году на базе Центральных броневых лабораторий Ижорского и Мариупольского заводов. В годы Великой Отечественной войны он создал броню и монолитные литые танковые башни для танка Т-34. После окончания войны начал создавать сталь для военно-морского и гражданского флота. В наши дни институт разрабатывает изделия и материалы, выдерживающие экстремальные температуры, для судостроения, атомной, тепловой и гидроэнергетики, газодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроения и военной техники.