В Петербурге завершили импортозамещение титановых труб

Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов (ЦНИИ КМ) «Прометей» был создан в 1939 году на базе Центральных броневых лабораторий Ижорского и Мариупольского заводов. В годы Великой Отечественной войны он создал броню и монолитные литые танковые башни для танка Т-34. После окончания войны начал создавать сталь для военно-морского и гражданского флота. В наши дни институт разрабатывает изделия и материалы, выдерживающие экстремальные температуры, для судостроения, атомной, тепловой и гидроэнергетики, газодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроения и военной техники.