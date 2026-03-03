Москва
В Омске комплексный центр помог с переездом матери бойца СВО

Областной минтруд продолжает поддержку семей бойцов как приоритетное направление.

Источник: Комсомольская правда

Областное министерство труда и социального развития продолжает работу по всесторонней поддержке семей участников СВО. Об одном из примеров работы пресс-служба ведомства сообщила во вторник, 3 марта.

У пожилой омички Валентины Романович участвовал в СВО ее единственный сын. Увы, он пропал без вести в декабре 2025 года. Его потеря стала сложным испытанием для женщины.

В комплексный центр «Вдохновение» Валентина обратилась с просьбой помочь в организации переезда в новую квартиру. Сотрудники учреждения своими силами упаковали вещи и мебель и привезли их в новое жилье мамы бойца.

Ранее мы писали, что в Омской области упростили получение социального контракта для участников СВО.