В Омске комплексный центр помог с переездом матери бойца СВО

Областное министерство труда и социального развития продолжает работу по всесторонней поддержке семей участников СВО. Об одном из примеров работы пресс-служба ведомства сообщила во вторник, 3 марта.
У пожилой омички Валентины Романович участвовал в СВО ее единственный сын. Увы, он пропал без вести в декабре 2025 года. Его потеря стала сложным испытанием для женщины.
В комплексный центр «Вдохновение» Валентина обратилась с просьбой помочь в организации переезда в новую квартиру. Сотрудники учреждения своими силами упаковали вещи и мебель и привезли их в новое жилье мамы бойца.
Ранее мы писали, что в Омской области упростили получение социального контракта для участников СВО.