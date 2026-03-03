В Петербурге депутат предложил ужесточить наказание за оскорбление учителей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Зинчук предложил ужесточить наказание за оскорбление педагогов и медицинских работников и установить штраф от 5 до 15 тысяч рублей или арест до 15 суток для нарушителей, следует из проекта законодательной инициативы, опубликованной на сайте городского парламента.