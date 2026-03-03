Омский НПЗ повышает привлекательность обучения в колледжах через профильные программы

Компания «Газпром нефть» признана одним из драйверов позитивных изменений в системе среднего профессионального образования в России. К такому выводу пришли эксперты Центра социального проектирования «Платформа» и Института развития профессионального образования в ходе масштабного исследования.
В ходе исследования было опрошено 55 000 студентов колледжей, 1000 школьников 7−9-х классов и 1000 родителей. Проведены экспертные интервью с представителями образовательных учреждений и крупного бизнеса. Важнейшим показателем, который говорит о позитивном изменении отношения к рабочим специальностям, стал рост числа поданных заявлений на поступление в колледжи. В 2025 году их количество увеличилось на 37 процентов относительно 2020 года.
«Колледжи и техникумы сегодня это понятный трек в высокооплачиваемую профессию. “Газпром нефть” в числе первых поняла важность развития этой кузницы востребованных кадров, направив на проекты по развитию и поддержки СПО в России четверть миллиарда рублей. Наша компания системно вкладывается в обновление учебных пространств, создает совместные профессиональные программы, обучает педагогов, поставляет передовое промышленное оборудование в мастерские. Не удивительно, что нефтегаз занял первое место по престижу у студентов колледжей — и я надеюсь, это подстегнет другие индустрии к здоровой конкуренции, от которой выиграют студенты и система образования в целом», — рассказал ректор Корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев.
На сегодняшний день «Лига колледжей Газпром нефти» объединяет 22 учебных заведения из 10 регионов России и одно из Узбекистана. Студентов обучают рабочим специальностям по 20 направлениям, востребованным в промышленности. Это сварщики, лаборанты, технологи и многие другие. Благодаря успешно выстроенной системе обучения выпускники колледжей являются готовыми специалистами для работы в промышленности. Ранее к «Лиге колледжей Газпром нефти» в Омске присоединились четыре образовательных учреждения. Это Омский промышленно-экономический колледж, Сибирский казачий институт технологий и управления, Омский авиационный колледж имени Н. Е. Жуковского, а также колледж ОмГТУ. Сотрудничая с Омским НПЗ, учебные заведения готовят новое поколение высококвалифицированных специалистов для работы в промышленности. Для быстрой адаптации будущих сотрудников на производстве реализована программа практической подготовки студентов.
На предприятии отмечают, что сотрудничество с образовательными учреждениями позволяет готовить кадры, полностью соответствующие требованиям современного производства. Молодые специалисты получают возможность быстрого карьерного роста и достойного вознаграждения за свой труд.
«Омский НПЗ с 2014 года реализует уникальную программу “Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ”, которая направлена на профессиональную подготовку новых кадров. На сегодняшний день в омских колледжах выстроена и эффективно работает система обучения, благодаря которой студенты получают глубокое представление о производственном процессе на Омском НПЗ. Таким образом, на предприятие молодые люди приходят готовыми высококвалифицированными специалистами. Приобретая необходимые компетенции, они уверенно идут по карьерной лестнице и занимают престижные должности. Омский НПЗ, со своей стороны, обеспечивает сотрудников достойной заработной платой, а также предлагает им целый спектр возможностей для всестороннего развития», — подчеркнул генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.
Повышение привлекательности обучения в омских колледжах в том числе вызвано запуском федерального проекта «Профессионалитет». Благодаря этому на базе Омского промышленно-экономического колледжа появился региональный центр подготовки специалистов рабочих профессий, востребованных на Омском НПЗ. Доступ к современной образовательной площадке также получили студенты Омского авиационного колледжа имени Н. Е. Жуковского и Омского монтажного техникума. Реализация совместных образовательных программ позволяет обеспечить промышленные предприятия региона квалифицированными кадрами. Инвестиции в развитие системы среднего профессионального образования Омской области способствуют повышению престижа рабочих специальностей среди молодежи в регионе.