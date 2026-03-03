Омский НПЗ повышает привлекательность обучения в колледжах через профильные программы

«Колледжи и техникумы сегодня это понятный трек в высокооплачиваемую профессию. “Газпром нефть” в числе первых поняла важность развития этой кузницы востребованных кадров, направив на проекты по развитию и поддержки СПО в России четверть миллиарда рублей. Наша компания системно вкладывается в обновление учебных пространств, создает совместные профессиональные программы, обучает педагогов, поставляет передовое промышленное оборудование в мастерские. Не удивительно, что нефтегаз занял первое место по престижу у студентов колледжей — и я надеюсь, это подстегнет другие индустрии к здоровой конкуренции, от которой выиграют студенты и система образования в целом», — рассказал ректор Корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев.