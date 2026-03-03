Какого числа отмечают Холи, история и обычаи праздника весны и красок, значение цветов

Во второй день Рангвали Холи («Красочный Холи») проходят основные торжества. С утра все выходят на улицы, обсыпают друг друга цветными порошками (гулал) и обливают подкрашенной водой. Традиционно красители делали из природных компонентов: куркумы, сандала, хны и других растений. Но сейчас используют и химические краски. Люди навещают родных и друзей, едят традиционные сладости, веселятся и желают друг другу счастливого праздника. Даже враги в этот день становятся друзьями.