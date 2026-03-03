Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградца не пропустили через литовскую границу с 3 кг картошки

Картофель пришлось вернуть в Литву.

Источник: РИА "Новости"

На границе в Чернышевском остановили человека с картошкой, который намеревался пересечь литовскую границу и попасть в Калининградскую область. Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, был запрещен «ввоз частным лицом на территорию области около трех килограммов картофеля» из Литвы.

Специалисты заявили, что продукция это подкарантинная и ввозилась она без фитосанитарного сертификата, подтверждающего безопасность.

В ведомстве напомнили, что ввоз на территорию РФ в ручной клади и багаже семенного материала, посадочного материала и картофеля возможен исключительно при наличии сертификата.