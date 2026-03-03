Задания устного экзамена по истории будут соответствовать учебной программе

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Задания устного экзамена по истории для 9-х классов будут соответствовать материалам из учебников, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.
«Все материалы экзамена будут разработаны в соответствии с содержанием государственных учебников по истории», — говорится в сообщении.
Уточняется, что экзамен станет формой допуска к ОГЭ.
«Школьникам предстоит отвечать на проблемные вопросы на понимание смысла исторических процессов. Это будет способствовать умению аргументировать (опровергать) определенные мнения, а также поможет формулировать собственное отношение к историческим персоналиям, событиям», — следует из сообщения.
Во вторник глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что перед ОГЭ в 9 классе с 2027/2028 учебного года будет введен устный экзамен по истории.