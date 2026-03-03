Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задания устного экзамена по истории будут соответствовать учебной программе

РИА Новости: задания устного экзамена по истории будут соответствовать программе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Задания устного экзамена по истории для 9-х классов будут соответствовать материалам из учебников, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.

«Все материалы экзамена будут разработаны в соответствии с содержанием государственных учебников по истории», — говорится в сообщении.

Уточняется, что экзамен станет формой допуска к ОГЭ.

«Школьникам предстоит отвечать на проблемные вопросы на понимание смысла исторических процессов. Это будет способствовать умению аргументировать (опровергать) определенные мнения, а также поможет формулировать собственное отношение к историческим персоналиям, событиям», — следует из сообщения.

Во вторник глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что перед ОГЭ в 9 классе с 2027/2028 учебного года будет введен устный экзамен по истории.