Задания устного экзамена по истории будут соответствовать учебной программе

«Школьникам предстоит отвечать на проблемные вопросы на понимание смысла исторических процессов. Это будет способствовать умению аргументировать (опровергать) определенные мнения, а также поможет формулировать собственное отношение к историческим персоналиям, событиям», — следует из сообщения.