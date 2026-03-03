В Бодайбо произошла коммунальная авария вне зоны ЧС

В Бодайбо произошла коммунальная авария вне зоны чрезвычайной ситуации. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, в связи с этим 4 марта 2026 года с 9:00 до 16:00 остановят работу двух центральных тепловых пунктов.