В Бодайбо произошла коммунальная авария вне зоны ЧС

В Бодайбо произошла коммунальная авария вне зоны чрезвычайной ситуации. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, в связи с этим 4 марта 2026 года с 9:00 до 16:00 остановят работу двух центральных тепловых пунктов.
— Будет приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения по улицам: 30 лет Победы, Урицкого, Розы Люксембург, Петра Поручикова, Октябрьская, 8 Марта, Профмед, Бассейн, — уточняется в сообщении.
Также без тепла и воды останутся два детских сада, горный техникум, поликлиника, больница, здание администрации и городского суда.
Напомним, после масштабной коммунальной аварии в Бодайбо, когда более 1500 тысяч жителей остались без отопления и воды, задержали главу городского поселения. Выяснилось, что администрация не занималась ремонтом магистральных водоводов и объектов ЖКХ.