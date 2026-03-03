В Госдуме предложили снизить платежи по семейной ипотеке на время декрета

«Формально семьи могут воспользоваться кредитными каникулами в порядке, однако данный инструмент связан с отсрочкой платежей, а не с их снижением, что в дальнейшем увеличивает общий срок кредита и переплату. Таким образом, системного решения, учитывающего именно временное падение дохода в период ухода за ребёнком, в рамках программы семейной ипотеки не предусмотрено», — отметили депутаты.