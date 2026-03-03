«Автодор» сообщил о стоимости проезда по М-4 в Ростовской области

Обновленный документ с ценами на проезд по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области и в других регионах страны опубликовала госкомпания «Автодор». Речь идет о расценках, установленных от 27 февраля 2026 года.
Плата зависит от категории транспортных средств.
На 911 километре (слобода Дегтево, Каменск-Шахтинский) при проезде участка с 893 по 933 километр суммы следующие:
пн-чт: 200 рублей (I категория ТС), 300 рублей (II категория), 350 рублей (III категория), 620 рублей (IV категория);
пт-вс: 250 рублей (I категория ТС), 300 рублей (II категория), 350 рублей (III категория), 620 рублей (IV категория).
Плата на 1046 километре (Обход Аксая) при проезде участка с 1024 по 1091 километр:
пн-чт: 380 рублей (I категрия), 600 рублей (II категория), 770 рублей (III категория), 1090 рублей (IV категория);
пт-вс: 450 рублей (I категрия), 600 рублей (II категория), 770 рублей (III категория), 1090 рублей (IV категория).
Плата на 1093 км (Ростов-на-Дону — Цукерова Балка) при проезде по участку от 1091 по 1119,5 км:
пн-чт: 150 рублей (I категрия), 210 рублей (II категория), 270 рублей (III категория), 410 рублей (IV категория);
пт-вс: 150 рублей (I категрия), 210 рублей (II категория), 270 рублей (III категория), 410 рублей (IV категория).
Ранее председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал, что в 2026 году на М-4 в Ростовской области отремонтируют 30 км проезжей части, а также должны завершить строительство надземного пешеходного перехода на 1059 км автодороги.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.