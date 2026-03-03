В России начали регистрировать обращения в больницы из-за клещей

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Обращения из-за присасывания клещей начали поступать в медицинские организации России, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе Max.
Во вторник под руководством главы ведомства Анны Поповой состоялось селекторное совещание с руководителями территориальных органов и подведомственных учреждений Роспотребнадзора.
«Регистрируются обращения в медицинские организации по поводу присасывания клещей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с прогнозируемым таянием снега, способствующим перемещению мелких млекопитающих в населенные пункты и жилые объекты, а также началом сезона активности клещей, даны рекомендации по проведению зооэнтомологического мониторинга.