В России начали регистрировать обращения в больницы из-за клещей

Роспотребнадзор: обращения из-за присасывания клещей начали поступать в больницы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Обращения из-за присасывания клещей начали поступать в медицинские организации России, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе Max.

Во вторник под руководством главы ведомства Анны Поповой состоялось селекторное совещание с руководителями территориальных органов и подведомственных учреждений Роспотребнадзора.

«Регистрируются обращения в медицинские организации по поводу присасывания клещей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с прогнозируемым таянием снега, способствующим перемещению мелких млекопитающих в населенные пункты и жилые объекты, а также началом сезона активности клещей, даны рекомендации по проведению зооэнтомологического мониторинга.