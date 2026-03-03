В Воронеже начали исчезать вывески на иностранном языке

С 1 марта в России вступил в силу закон, ограничивающий использование иностранных слов в публичном пространстве. Все надписи на вывесках, указателях и информационных табличках теперь должны выполняться лишь на кириллице. Исключением являются зарегистрированные товарные знаки и фирменные наименования.
В Воронеже процесс приведения наружной рекламы к новым требованиям уже идёт. При этом предприниматели должны учитывать ещё и дизайн-код столицы Черноземья. Он запрещает размещение вывесок в несколько строк.
Архитектор Юлия Бирюкова в беседе с «TV Губерния» отмечает, что дублирование названия заведения на латинице должно быть выполнено лишь в одну строку на единой оси центрирования. При этом вывеска подразумевает использование не более четырёх элементов — как текстовых, так и графических.
Основная задача закона, по словам представителей Госдумы, заключается в защите и укреплении национальной культурной самобытности. Нарушителям может грозить штраф до 500 тысяч рублей.