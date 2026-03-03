В Воронеже начали исчезать вывески на иностранном языке

Архитектор Юлия Бирюкова в беседе с «TV Губерния» отмечает, что дублирование названия заведения на латинице должно быть выполнено лишь в одну строку на единой оси центрирования. При этом вывеска подразумевает использование не более четырёх элементов — как текстовых, так и графических.