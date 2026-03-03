Охта: от царского указа до наших дней. Как старейший район Петербурга празднует свой день рождения

От XIX века здесь сохранилось немногое. Среди немногих уцелевших зданий — старая пожарная часть. На её каланче уже много лет стоит манекен в форме пожарного. А вот соседний дом вызывает тревогу: у большинства балконов отсутствуют кронштейны. Проходить под ними страшно — конструкция выглядит ненадёжной по словам нашего корреспондента.
На дверях банкетного зала, ресторана и фотостудии до сих пор висят хвойные ветки. На парковке торгового центра «Охта Молл» всё ещё стоит огромный новогодний шар. Складывается впечатление, что у жителей района праздники не заканчиваются, — передаёт Наталья.
Остановка на углу шоссе Революции и Среднеохтинского проспекта — отдельная боль по словам местных жителей. В конце нулевых под лавочкой и козырьком вместо асфальта положили землю. Теперь каждую весну и после дождей люди ждут транспорт в месиве из грязи. Река Охта считается одной из самых грязных в городе. В декабре прошлого года в ней зафиксировали превышение концентрации легкоокисляемых органических веществ в 3,9 раза выше предельно допустимой нормы. Лёд на ней грязно-жёлтого цвета, а запах стоит всегда. Местные шутят, что после купания можно остаться без кожи. Тем не менее летом там купаются и даже рыбачат. В сквере стоит памятник Алие Молдагуловой — снайперу Великой Отечественной. В 1942 году её эвакуировали из блокадного Ленинграда, а в 43-м она добровольцем ушла на фронт.
Застройка района пёстрая. Много малоэтажек с зелёными дворами, но на их фоне резко выделяются новые жилые комплексы. Свердловская набережная из-за потепления превратилась в огромную лужу. Отсюда открывается вид на Большеохтинский мост и Смольный. Особое место — Матросская слобода. Её основали ещё в 1711 году. Сегодня здесь соседствуют стройки, заброшенные здания и новые жилые комплексы.
Охта остаётся одним из самых зелёных в городе. Но весной она выглядит неприглядно. Главные минусы — состояние реки и удалённость от метро. В XIX веке охтинские жительницы переправлялись через Неву и торговали молоком на рынках столицы. Сегодня местным тоже приходится искать пути, чтобы добраться до центра.