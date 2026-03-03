Охта: от царского указа до наших дней. Как старейший район Петербурга празднует свой день рождения

Остановка на углу шоссе Революции и Среднеохтинского проспекта — отдельная боль по словам местных жителей. В конце нулевых под лавочкой и козырьком вместо асфальта положили землю. Теперь каждую весну и после дождей люди ждут транспорт в месиве из грязи. Река Охта считается одной из самых грязных в городе. В декабре прошлого года в ней зафиксировали превышение концентрации легкоокисляемых органических веществ в 3,9 раза выше предельно допустимой нормы. Лёд на ней грязно-жёлтого цвета, а запах стоит всегда. Местные шутят, что после купания можно остаться без кожи. Тем не менее летом там купаются и даже рыбачат. В сквере стоит памятник Алие Молдагуловой — снайперу Великой Отечественной. В 1942 году её эвакуировали из блокадного Ленинграда, а в 43-м она добровольцем ушла на фронт.