Путин назвал талант участников проекта «Знание» примером для общества

Глава государства поблагодарил всех, кто активно участвует в программах Российского общества «Знание», указав, что они искренне посвящают себя наставничеству и развитию российского просветительского движения. Путин также добавил, что труд всех участников проекта многогранен и исключительно востребован, так как формирует у россиян ответственную гражданскую позицию и вдохновляет на познание и саморазвитие.