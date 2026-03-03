МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян получила премию общества «Знание» за общий вклад в просвещение, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.
Церемония вручения просветительской награды «Знание. Премия» проходит на площадке Национального центра «Россия» в Москве.
«Я так благодарна за то, что общество “Знание”, вы лично, Сергей Владиленович (Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ — ред.) посчитали возможным отметить мой скромный, в общем, труд на арене просвещения. Я очень стараюсь», — сказала Симоньян.
Знание и стремление к знаниям выделяют Россию и ее народ, отметила главный редактор.
Российское общество «Знание» ежегодно вручает награду «Знание. Премия» педагогам, лекторам, авторам и лидерам общественного мнения за достижения в области просвещения. В 2026 году церемония проходит в пятый раз.