Симоньян получила премию общества «Знание»

Симоньян получила премию общества «Знание» за вклад в просвещение.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян получила премию общества «Знание» за общий вклад в просвещение, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.

Церемония вручения просветительской награды «Знание. Премия» проходит на площадке Национального центра «Россия» в Москве.

«Я так благодарна за то, что общество “Знание”, вы лично, Сергей Владиленович (Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ — ред.) посчитали возможным отметить мой скромный, в общем, труд на арене просвещения. Я очень стараюсь», — сказала Симоньян.

Знание и стремление к знаниям выделяют Россию и ее народ, отметила главный редактор.

Российское общество «Знание» ежегодно вручает награду «Знание. Премия» педагогам, лекторам, авторам и лидерам общественного мнения за достижения в области просвещения. В 2026 году церемония проходит в пятый раз.

