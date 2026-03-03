В Самаре с 17 марта начнут принимать предварительные заявления в первый класс

С 17 марта в Самаре начнется прием предварительных заявлений первый класс. Об этом 3 марта на пресс-конференции рассказала руководитель городского департамента образования Ирина Коковина. На мероприятии побывал журналист «КП-Самара».
Сама приемная кампания в первые классы стартует 1 апреля. В этом году время подачи заявлений сдвинули с 09.00 на 15.00. Эта волна приема продлится до 30 июня. Подать заявление в школу можно подать через госуслуги, лично в школе или по почте заказным письмом.
Ирина Коковина заверила, что мест в школах хватит всем первоклассникам. В каждом образовательном учреждении есть своя квота, в лицеи и гимназии примут не всех, так как там есть конкурс. Но в общеобразовательных школах мест достаточно, сказала руководитель депобра.