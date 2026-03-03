В Самаре с 17 марта начнут принимать предварительные заявления в первый класс

Сама приемная кампания в первые классы стартует 1 апреля. В этом году время подачи заявлений сдвинули с 09.00 на 15.00. Эта волна приема продлится до 30 июня. Подать заявление в школу можно подать через госуслуги, лично в школе или по почте заказным письмом.