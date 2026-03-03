Под Чаусами пенсионер умер, случайно выпив жидкость при ремонте авто. Подробности сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.
«69-летний сельчанин из Чаусского района во время ремонта автомобиля случайно сделал несколько глотков антифриза», — привели подробности в ведомстве.
И отметили, что пенсионер не стал обращаться за помощью к врачам. Однако уже на утро мужчина почувствовал ухудшение состояния. У него возникли одышка, тошнота, боль в животе и рвота. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу Могилева.
Несмотря на оказываемую помощь, состояние пенсионера ухудшалось. На пятый день, находясь в состоянии комы, он умер.
Судебный эксперт выяснил, что смерть мужчины наступила от острой почечной недостаточности, которая наступила из-за перорального отравления этиленгликолем.
Ранее мы писали, что минчанин умер, подавившись куском мяса.
Кроме того, белорус похвастался своей находкой в соцсетях и получил уголовное дело.
Тем временем милиция задержала белоруску, провожавшую пассажирку в аэропорту Минска.