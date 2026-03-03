Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Чаусами пенсионер умер, случайно выпив жидкость при ремонте авто

В Чаусском районе пенсионер выпил жидкость во время ремонта авто и умер.

Источник: Комсомольская правда

Под Чаусами пенсионер умер, случайно выпив жидкость при ремонте авто. Подробности сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.

«69-летний сельчанин из Чаусского района во время ремонта автомобиля случайно сделал несколько глотков антифриза», — привели подробности в ведомстве.

И отметили, что пенсионер не стал обращаться за помощью к врачам. Однако уже на утро мужчина почувствовал ухудшение состояния. У него возникли одышка, тошнота, боль в животе и рвота. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу Могилева.

Несмотря на оказываемую помощь, состояние пенсионера ухудшалось. На пятый день, находясь в состоянии комы, он умер.

Судебный эксперт выяснил, что смерть мужчины наступила от острой почечной недостаточности, которая наступила из-за перорального отравления этиленгликолем.

Ранее мы писали, что минчанин умер, подавившись куском мяса.

Кроме того, белорус похвастался своей находкой в соцсетях и получил уголовное дело.

Тем временем милиция задержала белоруску, провожавшую пассажирку в аэропорту Минска.