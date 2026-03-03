Школьника из Донецка Ростовской области наградили в полиции

Начальник ГУ МВД России по Ростовской области, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий наградил 10-летнего Льва Легкова из Донецка. Мальчик предотвратил кражу пожертвований для участников СВО.
Смелый поступок школьник совершил в феврале. В одном из магазинов города он заметил, как неизвестный ему школьник похитил урну для сбора пожертвований участникам спецоперации.
Четвероклассник побежал за похитителем и не побоялся остановить нарушителя. Во время конфликта он получил ушибы, но сумел забрать большую часть суммы из разбившейся урны. После этого Лев вернул деньги в магазин.
Позже выяснилось, что ни владелец торговой точки, ни родители ребенка в полицию не обращались. Дело зарегистрировали только после того, как история попала в соцсети и СМИ. Личность похитителя уже выяснили, им оказался 11-летний мальчик, который находится на профилактическом учете.
Сейчас по факту произошедшего еще проводится проверка.
Глава донской полиции Александр Речицкий поблагодарил Льва Легкова за активную гражданскую позицию. Также благодарственное письмо за достойное воспитание сына получила мама мальчика — Екатерина Легкова.
