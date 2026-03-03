Школьника из Донецка Ростовской области наградили в полиции

Позже выяснилось, что ни владелец торговой точки, ни родители ребенка в полицию не обращались. Дело зарегистрировали только после того, как история попала в соцсети и СМИ. Личность похитителя уже выяснили, им оказался 11-летний мальчик, который находится на профилактическом учете.