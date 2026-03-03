Москва
Сергей Шелест обсудил подготовку к Всероссийскому Сабантую с мэром Нижнекамска

Делегация из Татарстана оценила площадку будущего праздника на Зеленом острове.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Омска Сергей Шелест встретился с руководителем Нижнекамского района Республики Татарстан, мэром города Нижнекамска Радмиром Беляевым. Делегация из Республики Татарстан приехала в Омск для обсуждения темы предстоящего Всероссийского Сабантуя.

Гости ознакомились с локацией будущего праздника, который пройдет на Зеленом острове, и оценили инфраструктуру города в целом. Встреча прошла продуктивно, стороны обсудили ключевые вопросы сотрудничества между муниципалитетами.

«Наши города являются крупнейшими центрами нефтепереработки и нефтехимии России. Учитывая высокий интерес к кооперации, организуем обмен торгово-экономическими миссиями, познакомим наших предпринимателей с возможностями бизнес-площадок, условиями размещения предприятий, вариантами работы в рамках взаимодействия Торгово-промышленных палат. Несмотря на то, что Нижнекамск — город молодой, у коллег есть чему поучиться. Омский опыт также представляет интерес для делегации из Татарстана», — отметил мэр Омска Сергей Шелест.

Стороны подчеркнули, что Федеральный Сабантуй станет одним из ключевых мероприятий в повестке Омска в статусе культурной столицы России. Правительство региона во главе с губернатором Виталием Хоценко, администрация города и национально-культурные объединения ставят цель провести праздник на достойном уровне.

Друзья из Татарстана полностью разделяют эту позицию и помогают в организации самого большого Сабантуя в стране. Десятки тысяч гостей из разных уголков страны должны увезти с собой частичку сибирского тепла и гостеприимства. В Год единства народов России особенно важно укрепление единства и духовной общности людей, сохранение и передача культурных ценностей.