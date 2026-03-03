Сергей Шелест обсудил подготовку к Всероссийскому Сабантую с мэром Нижнекамска

Друзья из Татарстана полностью разделяют эту позицию и помогают в организации самого большого Сабантуя в стране. Десятки тысяч гостей из разных уголков страны должны увезти с собой частичку сибирского тепла и гостеприимства. В Год единства народов России особенно важно укрепление единства и духовной общности людей, сохранение и передача культурных ценностей.