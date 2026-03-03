В Башкирии из-за непогоды перекрыли участок трассы для большегрузов и автобусов

В Башкирии с 16:40 введено временное ограничение на проезд грузового транспорта, автобусов и маршрутных такси по федеральной трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Ограничения затронули участок с 229 по 275 километр, проходящий по территории Белорецкого и Абзелиловского районов.
Как сообщили в экстренных службах, причиной стали неблагоприятные погодные условия. Предположительно, стихия утихнет и дорогу удастся расчистить к 21 часу. К этому времени ограничения планируют снять.
