Эксперт рассказала, что помогает сохранить молодость как можно дольше

Во-вторых занятия спортом по 150 минут в неделю — такое количество умеренной активности снижает риск смерти от всех причин на 31%. Не стоит забывать и о сне. Без него падает выработка гормона молодости и никакие биологические добавки уже не помогут. Защита от солнца необходима круглый год, ведь именно ультрафиолет наносит наибольший ущерб коллагену.