Эксперт рассказала, что помогает сохранить молодость как можно дольше

Регулярные занятия спортом помогают поддерживать и сохранять молодость как можно дольше. Достаточно заниматься активной физической нагрузкой по 150 минут в неделю. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала семейный нутрициолог и парафармацевт Юлия Попова. Вместе с тренировками важно соблюдать правильное и сбалансированное питание.
— Чтобы начать жить долго и качественно, начните с малого. В первую очередь сбалансируйте рацион. Это база, без которой все усилия будут напрасными, — прокомментировала специалист.
Во-вторых занятия спортом по 150 минут в неделю — такое количество умеренной активности снижает риск смерти от всех причин на 31%. Не стоит забывать и о сне. Без него падает выработка гормона молодости и никакие биологические добавки уже не помогут. Защита от солнца необходима круглый год, ведь именно ультрафиолет наносит наибольший ущерб коллагену.
