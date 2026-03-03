Эксперт: вступит ли Европа в войну с Ираном на стороне Израиля

«Я не думаю, что европейские страны вступят в войну. Но они могут помочь в обороне и, возможно, оказать дополнительную поддержку странам Персидского залива», — заявил собеседник «Ленты.ру».
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше