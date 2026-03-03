Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт: вступит ли Европа в войну с Ираном на стороне Израиля

Европейские государства способны оказать содействие в защите от ракетных ударов и дронов, выпущенных со стороны Ирана, но вряд ли решатся полноценно задействовать свои военные силы в противостоянии с Исламской Республикой. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал научный сотрудник Иерусалимского института стратегии и безопасности в Израиле Коби Михаэль.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Я не думаю, что европейские страны вступят в войну. Но они могут помочь в обороне и, возможно, оказать дополнительную поддержку странам Персидского залива», — заявил собеседник «Ленты.ру».

Он не исключил, что в противостояние между Ираном, США и Израилем могут вступить страны Ближнего Востока, которые из-за атак по объектам нефтяной области иранской армии столкнулись с масштабными финансовыми потерями.

Ранее портал Al-Monitor узнал, что власти Франции и Великобритании, в случае присоединения к операции Пентагона в Иране, намерены заниматься только нейтрализацией ракетных ударов по странам Персидского залива. Другие варианты вмешательства в военные действия пока не рассматриваются.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше