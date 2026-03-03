Эксперт: вступит ли Европа в войну с Ираном на стороне Израиля

Европейские государства способны оказать содействие в защите от ракетных ударов и дронов, выпущенных со стороны Ирана, но вряд ли решатся полноценно задействовать свои военные силы в противостоянии с Исламской Республикой. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал научный сотрудник Иерусалимского института стратегии и безопасности в Израиле Коби Михаэль.