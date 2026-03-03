Москва
Блогер из Молдавии рассказала, как выбралась из Дубая за семь тысяч евро

Блогер из Молдавии выбралась из Дубая через Оман, заплатив €7 тыс.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 3 мар — РИА Новости. Блогер из Молдавии Евгения Гуцу, которая отдыхала в Дубае вместе с мамой, рассказала, что добралась домой через Оман, но ей пришлось заплатить за билеты 7 тысяч евро, хотя обычно они стоят в 10 раз дешевле.

«Воздушное пространство в Дубае и вокруг закрыто: Катар, Кувейт, Бахрейн… У нас был билет домой на сегодня, но его отменили. И мы решили поехать в Оман, в Маскат, и оттуда полететь домой», — написала Гуцу в соцсетях.

Она отметила, что до Омана добралась на машине, оттуда уже смогла улететь на родину. Билеты на самолет обошлись девушке в 7 тысяч евро, хотя за два дня до этого их можно было купить в 10 раз дешевле.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Ряд стран в связи с обострением ситуации закрыл или ограничил движение в своем воздушном пространстве.

