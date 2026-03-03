«В личных вещах обнаружен паспорт». Волонтеры в водоеме нашли мертвым минчанина, который пропал в декабре 2025 года

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» сообщили, что пропавший в декабре минчанин найден мертвым в одном из водоемов. Подробности приводит Государственный комитет судебных экспертиз.
Во вторник, 3 марта, из одного из водоемов столицы извлекли тело 28-летнего мужчины. В его личных вещах обнаружили паспорт на имя пропавшего в декабре 2025 года Павла Калашникова.
На место случившегося выехали эксперт-криминалист и государственный медицинский судебный эксперт. Специалисты изымают необходимые объекты, фиксируют следовую картину. Для установления точной причины смерти будет назначена судебная медицинская экспертиза.
Волонтеры уточнили, что поисковые мероприятия 3 марта проводились именно в том месте, где последний раз видели минчанина. Территория осматривалась пешими группами, а водоем — с лодки и при помощи специального прибора.
Тем временем в Минске пенсионерка десять дней выносила из дома деньги и золото — вот зачем.
Ранее мы писали, что в Гродно двое подростков провалились под лед во время фотосессии на Немане.
Кроме того, в Минске десятиклассница получила шесть лет колонии.