На сайт Кишиневского аэропорта правительство потратило 4.3 млн леев из госбюджета: Почему так дорого — объяснила администрация воздушных ворот

Международный аэропорт Кишинёва объяснил стоимость новой цифровой платформы в 4,33 млн леев после критики в соцсетях.
В администрации заявляют, что речь идёт не просто о «сайте», а о масштабной IT-системе с интеграцией в операционные сервисы аэропорта.
Проект включает личные кабинеты с двухфакторной аутентификацией и MPass, онлайн-оплату услуг (Fast Track, парковка, бизнес-залы), CRM-систему, API-интеграцию с табло рейсов и другими внутренними системами.
Срок реализации — до 12 месяцев, объём работ — свыше 5700 часов.
Формулировки о «цифровой трансформации» и «кибербезопасности» звучат внушительно, однако сумма в 4,3 млн леев для разработки платформы вызывает закономерные вопросы.
В условиях хронического дефицита бюджета подобные расходы неизбежно рождают подозрения — не идёт ли речь об очередном удобном IT-проекте для освоения средств.
Без детальной прозрачной сметы и публичного контроля разговоры о модернизации легко превращаются в разговоры об отмывании денег, считает gagauznewsmd.
