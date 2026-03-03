В Башкирии с 1 марта вступили в силу новые правила для маломерных судов

В Башкирии с 1 марта начали действовать обновленные правила эксплуатации маломерных судов. Соответствующее постановление подписано правительством республики. Документ касается и организаций, и частных лиц. Под маломерными понимаются суда длиной не более 20 метров, рассчитанные максимум на 12 пассажиров. В эту категорию попадают моторные и парусные лодки, гидроциклы, суда на воздушной подушке и другие плавсредства особой конструкции.