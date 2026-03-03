В Башкирии с 1 марта вступили в силу новые правила для маломерных судов

В Башкирии с 1 марта начали действовать обновленные правила эксплуатации маломерных судов. Соответствующее постановление подписано правительством республики. Документ касается и организаций, и частных лиц. Под маломерными понимаются суда длиной не более 20 метров, рассчитанные максимум на 12 пассажиров. В эту категорию попадают моторные и парусные лодки, гидроциклы, суда на воздушной подушке и другие плавсредства особой конструкции.
Обязательной регистрации в реестре подлежат суда массой от 200 килограммов и с двигателем мощностью от 8 киловатт. Зарегистрировать их необходимо в течение месяца после оформления права собственности. Владельцу выдают судовой билет.
Некоторые суда регистрировать не нужно. В списке исключений значатся шлюпки, спортивные парусники длиной до 9 метров без моторов и спальных мест, а также беспалубные несамоходные плавсредства длиной до 12 метров.
Управлять судном, подлежащим регистрации, могут только совершеннолетние, прошедшие аттестацию и получившие удостоверение. Использовать их разрешено после схода паводковых вод и до начала ледостава. При этом власти вправе вводить дополнительные ограничения на водоемах, находящихся в республиканской собственности. За нарушение требований предусмотрена ответственность.
